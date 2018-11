Les drones autonomes et sans GPS sont déjà là !

Si vous avez l’habitude de partir en randonnée ou tout simplement d’apprécier les balades champêtres dominicales, vous avez sûrement déjà entendu parler des voyageurs qui se perdent en forêt et qui y restent parfois plusieurs jours avant d’être secours, le temps pour eux de s’acclimater à la vie spartiate qu’offrent les coins de nature les plus isolés. Heureusement, les hélicoptères de secours sont généralement de bons atouts pour retrouver une personne disparue. Mais dès lors que l’on approche de l’été et que le feuillage de la canopée s’épaissit, il est bien plus compliqué de repérer quelqu’un de si haut…

La solution idéale

…Un problème auquel se sont attelés les étudiants et chercheurs du Massachusetts Institute of Technology, qui m’avaient déjà impressionné il y a bientôt 2 ans en arrivant à contrôler des dizaines de drones en même temps. Cette fois-ci, il n’y en a qu’un, mais il est particulièrement remarquable. En effet, plutôt que de s’appuyer sur le réseau GPS qui peut parfois être inexistant dans certaines régions reculées, celui-ci se sert d’un laser pour cartographier (en 3D bien évidemment) son environnement, en direct. Ainsi, il est capable de savoir s’il visite une zone qu’il a déjà enregistrée dans sa propre base de données.

Des performances probantes

Lors de leurs expérimentations, les équipes du MIT ont déjà pu identifier quelle était la prochaine étape de ce qui pourrait être une startup à succès : intégrer dans le logiciel du drone une fonctionnalité faisant appel à la détection d’objets particuliers. De quoi laisser présager un nouvel usage des drones bénéfique pour notre société, à l’instar d’autres projets à impact positif comme le drone défibrillateur ou encore les appareils de Zipline qui viennent solutionner les problèmes de santé en livrant du matériel médical en Afrique. À quand un drone Canadair pour éteindre les feux de forêt ?

Source