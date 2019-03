Drones voyous : l’idée originale de l’aéroport de Dublin

L’aéroport de Dublin, qui avait été bloqué pendant des heures à cause du vol de drones voyous, a eu une idée nouvelle pour lutter contre ce danger qui créé des perturbations majeures.

L’idée originale contre les drones voyous

Il est strictement interdit de faire voler un drone à proximité d’un aéroport. Les risques pour les avions sont effectivement extrêmement élevés. Ces drones qui passent outre la loi sont responsables de perturbations importantes obligeant les aéroports à annuler les vols et détourner les avions devant atterrir vers un autre aéroport, souvent pendant des heures. Ces drones sont qualifiés de drones voyous par les autorités.

Ces perturbations représentent non seulement un risque majeur pour les avions mais sont aussi responsables d’un coût très élevé pour les annulations et les détournements. Pour lutter contre ce problème, l’aéroport de Dublin en Irlande a eu une idée originale.

L’aéroport de Dublin, tout comme celui de Gatwick en Angleterre ou bien encore celui du New Jersey aux États-Unis ont en commun d’avoir subi des perturbations majeures ces derniers mois du fait de vols de drones voyous à proximité des pistes. Les aéroports du monde entier ont mis au point différentes techniques pour lutter contre ce fléau. Certains se sont équipés de bazookas brouilleurs de signaux, de systèmes de filets tirés sur les drones ou bien encore de champs de force anti-drones.

Ces techniques, bien qu’efficaces, sont coûteuses et difficiles à mettre en place. C’est pourquoi l’aéroport de Dublin a eu une idée simple mais originale au regard des autres techniques employées contre les drones voyous. L’aéroport demande tout simplement l’aide des observateurs d’aéronefs pour surveiller la présence de drones à proximité.

Une aide humaine contre les vols de drones voyous

Les responsables de l’aéroport de Dublin ont donc fait distribuer des dépliants aux passionnés d’aéronefs postés près de l’aéroport. Sur ces tracts, on peut notamment y lire : « Comme vous le savez sans doute, les drones opérant illégalement autour de l’aérodrome et sur les trajectoires des avions représentent un danger extrême pour les aéronefs et pour le fonctionnement même de l’aéroport ».

Le tract sur les drones voyous continue en ajoutant : « Nous vous demandons de signaler toute observation de drones autour de l’aérodrome et d’appeler immédiatement le 999 » incitant aussi les observateurs à indiquer « d’où venait le drone et, si vous le pouvez, le prendre également en photo. Cela aidera à l’identifier dans le cas d’une enquête criminelle ».

