Dwayne Johnson va jouer dans un autre film de super-héros

Soyons honnêtes. A l’heure actuelle, à Hollywood, Dwayne Johnson est un des acteurs les plus en vue, si ce n’est le numéro 1. S’il n’a pas un rôle de James Bond, on le découvre dans Jumanji, Fast and Furious et des films solo. Parmi les gros projets déjà annoncés, on trouve Jungle Cruise, repoussé à cause du coronavirus et Black Adam qui représentera son incursion dans le monde des super-héros. Dans le même temps, on sait qu’il cherche déjà depuis un moment comment intégrer le Marvel Cinematic Universe, des discussions ont même été engagées avec Kevin Feige, le patron du studio Marvel. Mais, avant de venir se frotter aux Avengers, il pourrait enfiler un autre costume de super-héros.

Dwayne Johnson, dans un programme sur Netflix ?

Le progamme, révélé par Deadline, se nomme Ball and Chain. Au programme, des super-héros et surtout un duo qui semble destiné à cartonner ensemble : Emily Blunt et Dwayne Johnson. Après Jungle Cruise, ils seraient donc à nouveau ensemble sur ce projet.

De quoi parle Ball and Chain ? Il s’agit d’une adaptation des comics de Scott Lobdell et Alé Garza. Les acteurs y incarneront un couple marié Edgar et Mallory Bulson, qui traverse une phase difficile. C’est à ce moment-là qu’ils se retrouvent avec des super-pouvoirs. Oui mais voilà, ceux-ci ne fonctionnent bien que quand ils se trouvent ensemble. Autant dire tout de suite, que ce ne devrait pas être un film de super-héros dans la veine du Joker de Todd Philips. On pense plutôt à quelque chose de gentillet, façon Mr & Mrs Smith, le film avec Brad Pitt et Angelina Jolie.

Du côté du scénario, on retrouvera Emily V. Gordon. En revanche, aucun réalisateur n’est encore attaché à ce projet. Côté diffusion, c’est Netflix qui semble tenir la corde même si rien n’est encore définitif à 100 %.