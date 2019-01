DXOMARK lance son classement des meilleurs smartphones pour prendre des selfies

Généralement, lorsqu’on teste un nouveau smartphone, on s’attarde sur les performances des capteurs d’images sur le dos, et on ne tient pas trop compte des performances des caméras frontales pour les selfies. Or, dans la réalité, les capteurs en façade des smartphones sont aussi importants que ceux sur le dos, puisque ce sont ces derniers qui sont utilisées pour prendre des selfies.

Et la bonne nouvelle, c’est qu’il y a désormais un classement pour cela. En effet, le laboratoire français DXOMARK vient de lancer un nouveau protocole qui permettra à celui-ci de tester, noter et classer les caméras frontales.

« Nous avons lancé aujourd’hui notre nouveau protocole de test DxOMark Selfie pour les caméras frontales de smartphone. Nous avons conçu ce protocole pour faire de même pour les caméras frontales que notre protocole bien établi DxOMark Mobile pour les caméras principales: offrir des données de test neutres et fiables sur les performances de la caméra frontale de smartphone et sur la qualité d’image aux consommateurs et aux autres parties intéressées », lit-on dans un communiqué.

Un nouveau classement, avec de nouveaux gagnants

Si le mieux restera toujours de tester un smartphone soi-même, DXOMARK est un outil qui peut aider le grand public à choisir entre les différents smartphones disponibles sur le marché. Depuis des années, le laboratoire teste les caméras principales des smartphones, donne des notes pour les photos et les vidéos, et place ces appareils sur son classement.

Désormais, il y aura également un classement pour les caméras frontales. D’après les explications de DXOMARK, le protocole DXOMARK Selfie est similaire au protocole pour les caméras principales. Cependant, le labo a effectué quelques changements importants pour que les tests reflètent la façon dont ces caméras sont utilisées.

Sur son site web, DXOMARK affiche désormais deux classements : DXOMARK Mobile et DXOMARK Selfie. Et les résultats sont différents. Par exemple, au moment où j’écris, les meilleurs capteurs principaux sont ceux du Huawei Mate 20 Pro, du Huawei P20 Pro et de l’iPhone XS Max. Mais si l’on tient compte de la caméra pour selfies, ce sont les Google Pixel 3, Samsung Galaxy Note 9 et Xiaomi Mi Mix 3 qui sont dans le Top 3.