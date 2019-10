Enfin un moyen simple de connaitre les smartphones qui offrent les meilleures qualités audio

Depuis des années, le laboratoire DXOMark teste les smartphones afin de noter leurs caméras et pour classer ceux-ci. Cela permet au grand public de choisir les smartphones qui proposent les meilleures qualités de photos et de vidéos.

Et aujourd’hui, le laboratoire lance un nouveau classement, qui permettra de connaitre les meilleurs smartphones pour la qualité audio. Dans un communiqué de presse, le laboratoire explique qu’actuellement, il y a encore très peu de recommandations pour les personnes pour lesquelles la qualité audio est un paramètre qui compte.

Un nouveau critère pour choisir votre prochain smartphone

Les tests DXOMARK Audio, inspirés des tests de caméras, tiendront compte du son produit par les smartphones, mais également par la qualité des enregistrements.

« Nos tests objectifs reposent sur des équipements tels que des spectrogrammes et des sonomètres pour fournir des résultats. Nos tests de perception reposent sur les compétences et l’expérience acquises par nos experts en son après des années de travail dans les domaines de l’ingénierie audio et du design industriel audio dans de nombreux secteurs », explique le laboratoire.

À partir de maintenant, après avoir regardé le classement des smartphones en fonction des caméras, vous pourrez aussi jeter un œil sur le nouveau classement en fonction de la qualité audio. DXOMark a déjà testé le Huawei Mate 20 X, l’iPhone XS Max, l’iPhone 11 Pro Max, le Galaxy Note 10+, le Galaxy S10+, le Honor 20 Pro et le Sony Xperia 1.

D’autres modèles devraient s’ajouter progressivement à ce tableau. Et on risque d’avoir quelques surprises. Par exemple, d’après DXOMark, si vous voulez la meilleure qualité audio, il faudrait acheter l’iPhone XS Max sorti en 2018 au lieu de l’iPhone 11 Pro Max qu’Apple a présenté au mois de septembre.