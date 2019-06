[E3 2019] Que retenir de la conférence Xbox E3 ? Microsoft a-t-il convaincu ?

Avec l’absence de Sony (PlayStation), ce qui est une grande première en 24 ans et depuis la création de l’E3 en 1995, Microsoft et sa branche Xbox avaient un boulevard incroyable devant eux pour profiter et réaliser une conférence historique. Comme tous les ans, Phil Spencer, le patron de la branche Xbox annonçait du lourd avec « l’un des meilleurs E3 de leur histoire ». Finalement, après cette conférence solide, bien rythmée, de nombreuses personnes ressortent avec un sentiment étrange. Microsoft a-t-il réussi l’objectif ? Le géant américain a-t-il réussi sont entrée dans l’E3 2019 ?

Xbox E3 – Une conférence satisfaisante

C’est donc dans le Microsoft Theater, aux abords du Convention Center et du Staple Center que Microsoft organisé sa conférence Xbox E3 2019. Une conférence avec beaucoup d’enjeux suite à l’absence de PlayStation. Dès le lancement de la conférence, Microsoft dégaine un nouveau trailer du très attendu « The Outer Worlds » un jeu du studio fraichement racheté par le géant américain Obsidian. Le jeu dispose enfin de sa date de sortie !

Le jeu étant en développement avant le rachat de Microsoft, il ne s’agira pas d’une exclusivité. Cependant, l’ensemble des contenus devraient être exclusifs à la Xbox One.

THE OUTER WORLDS

-> Sortie le 25 Octobre 2019

-> PS4, Xbox One et PC

Il était ensuite l’heure de confirmer un leak qui avait fait parlé de lui quelques jours avant l’E3. Le fameux retour de Ninja Theory (racheté par Microsoft également) avec leur jeu Bleeding Edge. Et le jeu n’a pas vraiment séduit tout le monde comme au moment du leak ! Il s’agit d’un brawler compétitif en 4V4 avec des personnages mécanisés capables de se transformer. On retrouve dans le jeu un peu d’Apex Legends, d’Overwatch ou encore de Borderlands dans les directions artistiques !

BLEEDING EDGE

-> Sortie de la version alpha le 27 Juin 2019

-> Xbox One et PC

Un autre gros jeu particulièrement attendu depuis son premier opus qui est exceptionnel, c’est Ori and the Will of the Whisps ! Ce dernier fait une petite apparition lors de cet E3 2019 pour présenter un nouveau trailer et surtout une date de sortie pour début 2020 !

ORI AND THE WILL OF THE WHISPS

-> Sortie le 11 Février 2020

-> Sur Xbox One et PC

Microsoft a également annoncé un nouveau spin-off de la licence Minecraft qui débarquera au printemps prochain et qui fera plaisir à tous les grands fans de donjons ! Minecraft Dungeons sera également disponible dès son lancement dans le Game Pass !

MINECRAFT DUNGEONS

-> Sortie pour le Pintemps 2020

-> Sur Xbox One (PC et PS4 ?)

L’autre grosse annonce (sans compter Star Wars Jedi Fallen Order déjà présent du côté de chez Electronic Arts), c’est un nouveau jeu de survival-horror qui promet ! Ce dernier nous a d’abord fait penser à Outlast 3 avec sa caméra en main, mais non, il s’agit de Blair Witch qui à l’air vraiment intéressant !

BLAIR WITCH

-> Sortie prévue le 30 août 2019

-> Sur Xbox One et PC

Le très bon rythme de la conférence Xbox E3 continuait de s’enchaîner avec cette fois le grand moment du show ! La nouvelle présentation de Cyberpunk 2077 avec un nouveau trailer, la venue de Keanu Reeves et la date de sortie du jeu ! Un moment assez fort ! Dans la foulée, une édition collector fut annoncée !

CYBERPUNK 2077

-> Sortie le 16 avril 2020

-> Sur PS4, Xbox One et PC

Comme promis, Microsoft est revenu sur la versio PC du Xbox Game Pass ! On apprend ainsi que la version béta est lancée dès maintenant et que la version finale devrait être lancée pour août 2019 ! D’ici la, c’est plus de cent jeux qui devraient rejoindre le Game Pass PC. Ce dernier rejoint ainsi l’offre du Xbox Game Pass Ultimate sans frais supplémentaires !

XBOX GAME PASS PC

-> Béta disponible dès aujourd’hui

-> Version finale pour août 2019

-> PC

Lors de cette conférence E3 2019, c’était également l’occasion de réaliser le grand retour de Flight Simulator dans sa version 2020 en 4K sur Xbox One X ! Et sans surprises, les membres du Game Pass pourront y jouer sans frais supplémentaires lors de sa sortie !

FLIGHT SIMULATOR

-> Date de sortie non communiquée

-> Xbox One et PC

Microsoft continue d’enchaîner les annonces avec cette fois un peu d’humour ! Warner Bross et TT Games annoncent l’arrivée d’une énorme compilation regroupant neuf jeux LEGO pour Star Wars The Skywalker Saga !

LEGO STAR WARS THE SKYWALKER SAGA

-> Sortie prévue début 2020

-> PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch

C’set également lors de cette conférence Microsoft que le voile fut levé sur le « Project Z » de Dragon Ball ! Il s’agira donc de Dragon Ball Z Kakarot, soit un jeu en RPG qui devraient plonger les fans de la saga au coeur de cette dernière !

DRAGON BALL Z KAKAROT

-> Sortie prévue début 2020

-> Xbox One, PS4 et PC

L’une des grosses attentes de la conférence c’était sans doute la présence de Gears 5… Qui sera la plus grosse deception ! Aucun gameplay, juste un nouveau trailer pour confirmer la date de sortie en septembre 2019 ! Microsoft annonce également un partenariat avec la saga Terminator !

GEARS 5

-> Sortie prévue le 10 septembre 2019

-> Sur Xbox One et PC

Dying Light 2 s’est également dévoilé une nouvelle fois lors de cette conférence et confirme sa date de sortie pour 2020. Le jeu devrait se montrer une nouvelle fois lors de la conférence Square Enix !

DYING LIGHT 2

-> Sortie prévue début 2020

-> PS4, Xbox One et PC

Le fameux jeu de From Software en partenariat avec George R.R. Martin (Game of Thrones) était bien de la partie ! Malheureusement, nous n’avons pas vu grand chose, ce pendant, le jeu devrait se dévoiler dans les prochains mois !

ELDEN RING

-> Sortie prévue non communiquée

-> Supports non communiqués

La conférence approchait de la fin, il fallait de la grosse annonce autour de la nouvelle génération ! Et Phil Spencer à officiellement confirmé le « Project Scarlett » avec une vidéo les membres des équipes Xbox qui travaillent sur cette nouvelle console (et qui reste la même équipe depuis la Xbox One X). La nouvelle génération de console Microsoft est attendue pour Noël 2020 !

PROJECT SCARLETT

-> Sortie prévue Noël 2020

Enfin, pour clôturer le show en beauté, Phil Spencer annonce un trailer du premier jeu à tourner sous le « Project Scarlett » ! Il s’agit bien entendu d’Halo Infinite, dont la sortie est prévue pour le lancement de la console fin 2020 !

HALO INFINITE

-> Sortie prévue fin 2020

-> Sur Xbox One, Xbox Scarlett et PC

D’autres petites annonces ont été faites lors de cette conférence comme des jeux indépendants, l’arrivée d’un DLC LEGO pour Forza Horizon 4 ou encore le lancement d’une nouvelle version des manettes Elite.