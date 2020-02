Xbox se prépare à annoncer de nombreux jeux à l’E3 2020

L’E3 2020, le plus grand rassemblement de jeux vidéo au monde c’est dans 4 mois seulement ! Si cette semaine fut marquée par l’ouverture du site officiel, l’ouverture de la billetterie pour les joueurs et l’ouverture des accréditations pour les journalistes, nous avons eu pas mal de petits qui pourraient nuire au salon californien, comme la déclaration de Geoff Keighley, producteur des Game Awards, mais également animateurs de plusieurs cérémonies lors de grands événements comme la Gamescom où encore les émissions E3 Coliseum. Ce dernier annonçait que cette année il ne ferait pas le déplacement au Convention Center et qu’il ne participerait pas à l’E3 pour la première fois en 25 ans. Une mauvaise nouvelle qui arrivait quelques jours après l’annonce de PlayStation qui confirmait ne pas participer au salon pour la deuxième année consécutive. Fort heureusement, nous pouvons compter sur Microsoft et Xbox qui sont là pour rassurer tout le monde. Oui, l’E3 est important et oui, nous y verrons de nouveaux jeux !

Microsoft arrive avec les jeux des Xbox Game Studios !

C’est au cours d’un échange de tweets que Phil Spencer, patron de la branche Xbox a fait un petit teasing assez intéressant au sujet de l’E3 2020. Ce dernier répondait à un internaute en lui annonçant que des réunions d’information allaient bientôt se ternir concernant l’E3 et qu’il pouvait d’ores et déjà confirmer que de nombreux jeux inédits des Xbox Game Studios seront présentés le jour de la conférence.

.@OriTheGame is special, reading internal notes from people playing through, another amazing game by Moon. Next E3 meeting is today, tons to talk about between now and E3 & deep portfolio of XGS games for E3. @aarongreenberg doing work. Console launch years are just special. — Phil Spencer (@XboxP3) February 14, 2020

Timdog Twelve :

Comment ce présente l’organisation de l’E3 et tout ce qui concerne la Xbox ? Êtes-vous excités par la sortie de Ori and the Will of Wisps sur Xbox en mars ?

Phil Spencer :

Ori ans the Will of Wisps est très spécial, nous prenons des notes grâce au retour de tous ceux qui y jouent. C’est un autre jeu très étonnant de Moon Studios.

La prochaine réunion pour l’E3 est prévue pour aujourd’hui, des tonnes de choses sont à discuter d’ici l’E3 ainsi qu’un large éventail de jeux XGS pour l’E3. @aarongreenberg est en train de travailler dessus. Les années de lancement des nouvelles consoles sont tout simplement spéciales.

C’est donc un « large éventail de jeux » Xbox Game Studios qui sont prévus pour la conférence Xbox qui devrait se tenir le dimanche 7 juin 2020. Pour rappel, l’E3 se déroulera une nouvelle fois à Los Angeles du 9 au 11 juin 2020.

L’E3, un salon en danger ?

L’année 2019 marqua un premier coup d’arrêt pour le salon avec une baisse de fréquentation et l’absence remarquée de PlayStation. Pour la première fois en 24 ans, et depuis la création de l’E3, la firme ne se rendait pas à Los Angeles pour cette belle fête du jeu vidéo. Depuis quelques années, Electronic Arts ne se rend plus à l’E3, préférant organiser son propre événement deux-trois jours en amont avec l’EA Play. L’année dernière également, c’était Activision et son Call of Duty Modern Warfare qui décidaient de ne pas se rendre au Convention Center.

Cette année, avec l’annulation de PlayStation et le départ de Geoff Keighley, l’inquiétude monte autour de l’E3. Notamment par les déclarations de Sony qui annonçait que les plans de l’ESA (les organisateurs de l’E3) n’étaient pas dans la même vision que PlayStation pour cette année de lancement de la PS5. Des propos assez proches de ceux de Geoff Kighley qui annonçait :

J’ai réfléchi sur ce que je comptais faire à l’E3 2020. Même si je veux soutenir les développeurs qui y présenteront leur travail, j’ai également le devoir d’être ouvert et parfaitement honnête avec vous, les fans, à propos de ce que vous pouvez précisément attendre de moi. J’ai donc pris la décision difficile de refuser la production de l’E3 Coliseum. Pour la première fois en 25 ans, je ne participerai pas à l’E3.

Alors que de son côté PlayStation déclarait que malgré tout le grand respect que la firme avait pour l’ESA (les organisateurs de l’E3), Sony ne pensait pas que « la vision de l’E3 2020 soit le bon endroit pour ce sur quoi nous nous concentrons cette année ». Ainsi, il est judicieux de nous demander quelles sont les visions de l’E3.

Lors de sa création en 1995 et jusqu’en 2016, la vision de l’E3 était un rassemblement de l’industrie professionnelle du jeu vidéo. Les éditeurs, développeurs ainsi que la presse pour découvrir l’avenir du jeu vidéo. Depuis 2016, l’E3 a ouvert une partie du salon aux joueurs et au public. Une cohabitation difficile qui fait perdre de son charme à l’E3 où les journalistes n’ont plus les mêmes privilèges, où les bornes de jeux sont beaucoup plus prisées et occupées ne permettant pas à la presse de tester tous les jeux. Mais également des éditeurs et développeurs beaucoup plus sollicités.

Depuis 2016, le nombre de visiteurs non professionnels ne cesse d’augmenter créant de plus en plus de problèmes. Pour cette année, l’ESA a annoncé que cette mesure se poursuivrait de plus belle puisque ce sont plus de 25.000 billets qui seront mis en ventes (contre 15.000 en 2019) et en 2020, l’ESA décide de mettre encore plus en avant les influenceurs. Et malheureusement, cela accentue le côté « people » pour attirer les regards sur le salon, mais ce ne sont pas toujours les influenceurs qui sont le mieux placés pour parler de jeux vidéo.

Ces changements de politiques sont peut-être la cause du départ de nombreux grands noms. Microsoft qui continue d’organiser une conférence en juin pour faire partie de l’E3 fait tout de même bien « salon à part » puisque la firme ne dispose plus de stand sur le salon. Tout l’E3 de Xbox est désormais organisé juste à côté du Convention Center, au sein du Microsoft Theater. Pour rappel, l’E3 a déjà connu une crise au milieu des années 2000 qui ont conduit à une annulation du salon en 2007 et 2008 avant de revenir de plus belle en 2009 et connaître de très belles années de 2013 à 2016. Sommes-nous en train de revivre le même scénario ? Rendez-vous en juin pour un début de réponse !