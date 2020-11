EA : 6 jeux « next-gen » en préparation, et un nouveau Battlefield l’année prochaine

A la sortie des PS4 et Xbox One, EA était au rendez-vous de la next-gen (de l’époque), avec son Need for Speed Rivals, mais également avec un certain Battlefield 4. Un peu moins prolifique ces dernières années, le géant américain a toutefois annoncé sa volonté de proposer au moins six nouveaux jeux sur les consoles d enouvelle génération au cours de la prochaine année fiscale (1er avril 2021 – 31 mars 2022).

Le plein d’EA sur les consoles next-gen

En présentant son dernier rapport financier, l’américain Electronic Arts a tenu à préciser son implication sur les consoles de nouvelle génération. Ainsi, parmi les six (au moins) jeux qui sortiront prochainement sur PS5 et Xbox Series X, on pourra retrouver un nouveau Need for Speed (made in Criterion), mais aussi un tout nouveau Battlefield.

« Les avancées techniques des nouvelles consoles permettent à l’équipe de proposer une véritable vision de la prochaine génération pour la franchise » explique Andrew Wilson, PDG de EA. Selon toute vraisemblance, ce nouveau Battlefield devrait être disponible sur nos consoles en fin d’année 2021. Rappelons que Battlefield 5 a été lancé en novembre 2018, une période généralement propice aux FPS de fin d’année, Activision ayant également pour habitude de lancer son nouveau Call of Duty durant cette période.

Andrew Wilson a déclaré que les équipes de DICE avaient reçu une année supplémentaire pour développer le prochain jeu Battlefield, et s’il a reconnu que le travail effectué est impressionnant, ce dernier a également tenu à confirmer qu’il est très difficile de développer des jeux pendant la pandémie.

Rappelons qu’en plus de sa gamme sportive, de Need for Speed et Battlefield, EA gère également les jeux vidéo estampillés Star Wars, sans oublier la licence Les Sims. Rendez-vous prévu en 2021 donc pour retrouver le logo EA sur nos PS5 et Xbox Series X.