PS1, PS2, PS3, PS4, PS5… Et si on comparait les line-up de chaque console PlayStation ?

Le 19 novembre prochain, Sony lancera en France sa toute nouvelle génération de PlayStation : la PS5. Une console « next-gen » qui promet (comme toujours) une expérience de jeu à mille lieues de ce que propose la génération actuelle. Toutefois, de nombreux joueurs restent circonspects face à un line-up de lancement assez faiblard, mais ces derniers ont-ils vraiment raison ? Le temps est venu de comparer les différents line-up de chaque génération de PlayStation en Europe.

1995, la révolution PlayStation (2099 Francs)

En septembre 1995, la PlayStation déboule enfin en France ! Une console dotée d’un support CD, d’une carte mémoire, et qui promet à de nombreux joueurs (souvent issus de la génération Super Nintendo / SEGA Mega Drive) une toute nouvelle expérience de jeu, avec notamment l’avènement de la 3D (et des temps de chargement).

Les jeux au lancement de la PlayStation en Europe

Wipeout

Ridge Racer

Destruction Derby

Tekken

Battle Arena Toshinden

Warhawk

Jumping Flash

2000, l’émotion PlayStation 2 (2990 Francs)

Le 24 novembre 2000, Sony commercialise en Europe sa nouvelle PlayStation 2. Une console très (très) attendue à l’époque, avec très peu d’exemplaires mis sur le marché, si bien que seuls quelques élus ont pu profiter de la PS2 pour les fêtes de fin d’année. Certains se souviennent encore du lancement pour le moins houleux au Virgin Mégastore à Paris… Une PS2 lancée avec de nombreux jeux, dont quelques belles licences en devenir (SSX, TimeSplitters…), mais aussi Fantavision.

Les jeux au lancement de la PlayStation 2 en Europe

FantaVision

Dynasty Warriors 2

FIFA 2001

Ridge Racer V

Tekken Tag Tournament

TimeSplitters

Orphen

Midnight Club

Ready 2 Rumble Boxing: Round 2

Silent Scope

Smuggler’s Run

SSX

NHL 2001

International Superstar Soccer

Wild Wild Racing

2007, la PlayStation 3, et le trop plein de confiance… (599€)

En mars 2007, Sony lance en Europe sa PlayStation 3. Gonflé à bloc par le succès colossal de la PS2, Sony propose alors une PS3 au tarif de 599€, avec la promesse d’un jeu en Full HD et d’instaurer un nouveau support vidéo révolutionnaire, le Blu-Ray. Une PS3 qui s’accompagnait alors d’un line up impressionnant de 25 jeux, mais cela n’a pas empêché la console de connaitre un lancement assez chaotique… A noter que les premiers modèles de PS3 (60 Go) était rétrocompatibles avec les jeux PS1 et les jeux PS2, ce qui ne sera pas le cas de la PS5.

Les jeux au lancement de la PlayStation 3 en Europe

Blazing Angels: Squadrons of WWII

Call of Duty 3

Def Jam: Icon

Enchanted Arms

Fight Night Round 3

Formula One Championship Edition

Full Auto 2: Battlelines

Genji: Days of the Blade

Marvel: Ultimate Alliance

Mobile Suit Gundam: Target in Sight

MotorStorm

NBA Street Homecourt

Need for Speed: Carbon

NHL 2K7

Resistance: Fall of Man

Ridge Racer 7

Sonic The Hedgehog

Tiger Woods PGA Tour 07

Tom Clancy’s Splinter Cell: Double Agent

Tony Hawk’s Project 8

Le Parrain: Édition du Don

Untold Legends: Dark Kingdom

Virtua Fighter 5

Virtua Tennis 3

World Snooker Championship 2007

2013, le coup de génie PlayStation 4 (399€)

Fin 2013, alors que la Xbox One est en rayons depuis quelques jours, Sony commercialise sa PS4, et affiche sa console à « seulement » 399€, contre 499€ pour la machine de Microsoft. Une pichenette commerciale gagnante pour le géant nippon, qui a rapidement écrasé Microsoft sur cette génération, malgré des Xbox 360/PS3 au coude à coude quelques mois auparavant. Toutefois, au line-up, mis à part Knack et Killzone : Shadow Fall, la PS4 n’avait pourtant rien de bien « exclusif » (ni de vraiment excitant) à proposer aux joueurs…

Les jeux au lancement de la PlayStation 4 en Europe

Angry Birds Star Wars

Assassin’s Creed IV: Black Flag

Battlefield 4

Call of Duty: Ghosts

Contrast

DC Universe Online

Escape Plan

FIFA 14

Flower

Injustice : Les Dieux sont parmi nous

Just Dance 2014

Killzone: Shadow Fall

Knack

Lego Marvel Super Heroes

Madden NFL

NBA 2K14

NBA Live 14

Need for Speed: Rivals

Putty Squad

Resogun

Sound Shapes

Super Motherload

Trine 2: Complete Story

Warframe

War Thunder

2020, la doublette de PS5 (399/499€)

Le 19 novembre 2020, Sony va inaugurer un premier « double lancement », avec la commercialisation d’une PS5 dotée d’un lecteur de disques, et d’une PS5 Digital Edition, qui fera la part belle au jeu 100% numérique, comme la PSP Go en son temps. Une PlayStation 5 lancée avec un line-up assez faible pour certains, avec quelques titres exclusifs à la machine, comme Demon’s Souls ou Destruction All Stars, mais aussi des jeux qui seront lancés également sur PS4 (comme Spider-Man Miles Morales, Sackaboy a Big Adventure ou encore le futur Horizon Forbidden West, attendu en 2021).

Les jeux au lancement de la PlayStation 5 en Europe

Précommander la PlayStation 5 de Sony

Bien sûr, d’autres titres seront disponibles quelques semaines/jours auparavant en boutiques sur PS4, et profiteront d’une « mise à jour » PS5, comme FIFA 21, DiRT5, Assassin’s Creed Valhalla ou encore Cyberpunk 2077 pour ne citer qu’eux.