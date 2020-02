Earth View : ne cherchez plus, on a trouvé votre prochain fond d’écran !

Pourquoi des fonds d’écran made in Google Earth ?

Pour de nombreux internautes, Google Earth constitue un merveilleux outil, permettant de visiter tous les recoins de notre planète… et même au-delà. Parallèlement à Google Earth, il existe également une autre application, baptisée Earth View, qui compile les plus belles images capturées via le logiciel de Google.

Des images qui sont réalisées par des photographes « virtuels, » via Google Earth donc, avec l’aide de divers logiciels mis au point par une société allemande : Ubilabs. Un logiciel qui permet notamment « d’optimiser le profil de couleurs pour les photos de paysage, et exporter l’image finale en ultra haute résolution. »

Autant d’images, souvent de toute beauté, qui sont compilées par Google au sein de Earth View… et que l’on peut télécharger en tant que fond d’écran. En effet, s’il est parfois compliqué de dénicher « le » fond d’écran que l’on a en tête, un petit tour sur Earth View permet de visualiser rapidement des milliers de photographies aériennes, et observer certains paysages assez magnifiques.

Des milliers de photos à admirer (et à télécharger)

Evidemment, Google Earth oblige, chaque image est géolocalisée, et un simple clic permet de découvrir où a été capturée la photo que l’on est en train d’admirer. L’interface de Google permet également de sélectionner le type de fonds d’écran que l’on recherche (via un code couleur) et l’on peut alors sélectionner sur une map la localité de son choix. Sympa !

En France, on peut par exemple profiter d’une superbe vue aérienne de l’aéroport de St Exupery, d’une photo de Paris, du Grau-du-Roi ou encore du port de La Rochelle. Selon Google, cette nouvelle version permet de profiter de nombreuses améliorations, à commencer par le rendu des couleurs et la résolution.

Selon Google, « Earth n’est pas un produit comme les autres produits Google, nous ne suivons pas une règle stricte, nous voulons juste que les gens l’utilisent et s’en inspirent. J’espère donc que lorsque les gens utilisent Earth View, cela leur apporte un moment de zen dans leur journée. » A vos fonds d’écran donc !