EasyJet victime d’une cyberattaque concernant 9 millions de clients et 2200 cartes bancaires

La célèbre compagnie aérienne britannique EasyJet déclare avoir été victime d’une cyberattaque exceptionnelle. Actuellement, la compagnie lowcost traverse une période compliquée puisque ses avions sont encore cloués au sol à cause des mesures prises afin d’endiguer la pandémie.

Aujourd’hui, une terrible nouvelle vient frapper de plein fouet EasyJet. Environ 9 millions de clients ont vu leurs données utilisateurs piraté, et 2200 cartes bancaires ont été récupérées. Pour le moment, la compagnie ne possède aucune preuve selon laquelle ces données ont été utilisées à des fins malveillantes. EasyJet devrait rapidement entrer en contact avec ses clients pour les informer sur la situation et quelles mesures ils doivent prendre. Cette prise de contact aura lieu avant le 26 mai prochain selon le communiqué EasyJet.

Dans ce communiqué, aucune information n’a été divulguée concernant le moment où a eu lieu cette attaque, ni de quelle manière elle s’est produite. Cependant, EasyJet a déjà contacté l’Information Commissioner’s Office Royaume-Uni et le National Cyber ​​Security Center (NCSC), pour débuter l’enquête.

Johan Lundgren, PDG d’EasyJet, a déclaré : « Nous prenons la cybersécurité de nos systèmes très au sérieux et nous avons mis en place des mesures de sécurité solides pour protéger les informations personnelles de nos clients. Toutefois, il s’agit d’une menace en constante évolution, les cyberattaquants devenant de plus en plus sophistiqués. Depuis que nous avons pris connaissance de l’incident, il est devenu évident qu’en raison de la COVID-19, il y a une inquiétude accrue quant à l’utilisation de données personnelles pour des escroqueries en ligne. En conséquence, et sur recommandation de l’OIC, nous contactons les clients dont les informations de voyage ont été consultées et nous leur conseillons d’être particulièrement vigilants, notamment s’ils reçoivent des communications non sollicitées. Chaque entreprise doit continuer à faire preuve d’agilité pour rester en avance sur la menace. Nous continuerons à investir dans la protection de nos clients, de nos systèmes et de nos données. Nous tenons à présenter nos excuses aux clients qui ont été touchés par cet incident ».