L’écran incassable de Samsung passe avec brio les tests de solidité !

La fragilité est un défaut récurrent sur la plupart des smartphones du marché. Samsung développe actuellement un écran « incassable », et il vient de passer avec brio des tests de solidité aux États-Unis.

L’écran incassable développé par Samsung a passé avec succès un rigoureux test de durabilité basé sur les normes militaires auprès d’Underwriters Laboratories. L’écran a été lâché 26 fois à 1,2m puis à 1,8m sans rencontrer de dommages. Il a également subi des tests de températures extrêmes (de -32 à 71 degrés).

Ce nouveau panneau OLED flexible est constitué d’un substrat incassable qui prend la place du verre habituellement utilisé. Pour renforcer sa solidité, un film en plastique est ajouté sur la surface de l’écran. Cet écran trouvera sa place dans les smartphones, mais aussi sur des appareils mobiles militaires, les consoles de jeux, les tablettes, etc.

Même s’il diffère du verre auquel on a l’habitude, le substrat garde les mêmes caractéristiques de légèreté, conductivité et dureté, tout en étant beaucoup plus résistant dans le temps. Reste maintenant à savoir quand un tel écran pourra arriver sur le marché, ce qui pourrait faire mal aux vendeurs de coques et autres protections d’écrans, mais bénéficier aux utilisateurs de smartphones à travers le monde. Samsung sera-t-il assez rapide pour intégrer ce nouvel écran incassable dans son Note 9 ? Réponse dans moins d’un mois !

Source