Écran: Samsung remporte le prix du Display Industry Awards

Samsung vient de se voir attribuer un prix que beaucoup d’entreprises rêveraient d’avoir car il s’agit d’une consécration dans le domaine. La firme coréenne a reçu le prix du Display Industry Awards offert par la Society for Information Display. Récompensant son écran OLED flexible sur les 4 bords.

Ce titre en plus d’être honorifique et récompensant le travail de toutes les équipes au sein de l’entreprise, sera aussi un sérieux argument commercial, surtout à la veille de la démocratisation des écrans OLED dans les mois et les années à venir. L’écran est en effet une caractéristique technique très étudiée par les consommateurs, après évidemment l’autonomie de la batterie, la puissance du processeur et l’espace de stockage.

Et le nominé pour le Display Industry Awards, catégorie écran OLED est… Samsung !

La prestigieuse Society for Information Display a justifié cette récompense, en affirmant que Samsung offre à ce jour la « meilleur des technologies d’écran tout en étant incurvé sur tous les côtés ». Samsung renforce donc sa solide réputation dans ce secteur, car les écrans OLED de la marque sont généralement cités comme les meilleurs du moment, dans tous les tests que l’on peut trouver sur le web.

Les derniers écrans des Galaxy S8 et S8+ en sont le meilleur exemple puisque la presse ne tarit pas d’éloges pour ces derniers. On peut donc imaginer avec cette récompense, que l’entreprise voudra conserver ce titre honorifique le plus longtemps possible et qu’elle redoublera d’efforts pour les futures générations d’écran, ce qui promet du lourd pour les prochains smartphones de la marque.

