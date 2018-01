Il écrit à toutes les Claudia de son université après une erreur sur Tinder

Tinder est l’une des applications les plus simples à utiliser. Vous aimez, vous faites un glissement à droite. Pas convaincu ? Vous glissez votre doigt vers la gauche.

Mais malgré cette simplicité, il arrive parfois que les utilisateurs fassent des erreurs en swipant du mauvais côté.

Et c’est ce qui est arrivé à Hayden Moll, un étudiant de l’université Missouri State. Ce dernier est tombé sur le profil Tinder de la fille de ses rêves (ou pas), mais au lieu de swiper à droite pour espérer un match, il a glissé son doigt vers la gauche.

Mais l’étudiant n’a pour autant pas abandonné et a lancé une recherche dans son université afin de retrouver la fille qu’il avait vue sur Tinder. Et au lieu de chercher celle-ci sur les réseaux sociaux (parce que Tinder ne montre pas le nom de famille), il a décidé d’écrire à toutes les personnes nommées Claudia sur son campus.

« Premièrement, mon nom est Hayden et j’ai fait une erreur de débutant sur Tinder. J’ai accidentellement swipé à gauche (ce n’est pas bien) alors que je voulais vraiment swiper à droite », écrit-il dans l’e-mail envoyé à toutes les Claudia. Hayden décrit également le profil Tinder de la Claudia qu’il recherche. « Si c’est ton profil que j’ai décrit, répond moi par ‘droite’ ou ‘gauche’ pour dire si tu es intéressée ou non. Si tu réponds par ‘droite’ nous pourrions tout à fait manger des donuts ensemble mais si tu choisis ‘gauche’ ce n’est pas grave », demande-t-il ensuite.

Hayden a été chanceux puisque le message est parvenu jusqu’à la Claudia qu’il avait vue sur Tinder. Et celle-ci a twitté le mail qu’elle a reçu. « Ce mec a littéralement envoyé un e-mail a toutes les Claudia de Missouri State pour me retrouver ».

THIS GUY LITERALLY EMAILED EVERY CLAUDIA AT MISSOURI STATE TO FIND ME ON TINDER pic.twitter.com/x8tQuYmj8Q

— Claud (@claudiaaIIey) January 20, 2018