« eDrive Zones » : voilà comment BMW veut vous inciter à rouler en « zéro émission » en ville

Des eDrive Zones dans les grandes villes

Il y a quelques semaines, le groupe Bird, qui propose des trottinettes à la location, lançait un nouveau service visant à offrir de précieuses remises à tous ceux qui prennent le soin de stationner correctement leur moyen de transport. Chez BMW, on lance la fonction « eDrive Zone« , dont l’objectif est d’inciter les automobilistes à recourir au mode tout électrique dans les zones à faibles émissions, tout en récompensant les comportements vertueux.

Les récents modèles hybrides de chez BMW, dotés de la technologie eDrive, souhaitent évidemment contribuer à l’émergence d’une circulation automobile silencieuse à zéro émission locale en milieu urbain. Pour cela, BMW va créér les eDrive Zones, soit des zones à faibles émissions mises en place dans les grandes agglomérations urbaines, qui pourront bientôt être localisées via une fonction de géolocalisation. La voiture passera alors automatiquement en mode électrique dès l’entrée dans une zone à faible émission.

Selon BMW : « l’augmentation des distances parcourues en mode tout électrique se traduira par un gain en efficacité et une réduction des coûts d’utilisation de la voiture, notamment en milieu urbain où l’efficience de la motorisation électrique supplante celle des moteurs essence ou Diesel« .

Des BMW Points pour les bons élèves

A cela s’ajoute un nouveau service numérique BMW Points, pour encourager ce recours au mode tout électrique sur les hybrides rechargeables. Les kilomètres parcourus en mode électrique et les cycles de chargement de la batterie à haute tension sont ainsi récompensés par l’attribution de points. Les points ainsi recueillis pourront être transformés en temps de recharge gratuit sur le réseau Charge Now et, à moyen terme, en produits des marques Share Now et Park Now, ainsi que ceux disponibles sur le ConnectedDrive Store.

Cette nouvelle fonction BMW eDrive Zones sera disponible de série, sur tous les modèles hybrides rechargeables du constructeur, dès l’année 2020. Un projet pilote a été mené récemment à Rotterdam, avec des « résultats prometteurs » selon BMW.