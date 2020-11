Élections américaines 2020 : YouTube lutte contre les faux résultats divulgués en live

En ce 3 novembre 2020, les Américains se sont rendus aux urnes pour élire le 46e président de l’histoire des États-Unis. Le duel oppose Joe Biden pour le camp démocrate, et Donald Trump pour le camp républicain. Tout le pays et la planète entière ont suivi cette élection d’une importance extrême. Pour ce faire, vous pouvez toujours compter sur les médias traditionnels, mais de plus en plus les réseaux sociaux jouent un rôle crucial dans l’information.

Une réaction intelligente de la part de YouTube.

De nombreuses chaînes YouTube ont tenté de monétiser leur contenu en lançant des live diffusant des informations plus ou moins vérifiées et parfois complètement fausses tout au long de cette folle journée. On a par exemple pu apercevoir des résultats annoncés en direct alors que le dépouillement n’est pas encore terminé, et bien d’autres informations erronées. Heureusement, YouTube comme l’ensemble des plateformes sociales influentes ont été longuement préparé à ces élections et aux mesures à prendre en cas de débordements. Voici la réaction rapide de la part de YouTube face à ce phénomène d’une ampleur sans précédent.

After careful review, we are removing livestreams that violate our Community Guidelines. We have established policies prohibiting spam, deceptive practices & scams, and we continue to be vigilant with regards to election-related content in the lead-up and post-election period. — YouTubeInsider (@YouTubeInsider) November 3, 2020

En plus de bannir les chaînes qui diffusent de fausses informations, YouTube joue un rôle de justicier pour rétablir de véritables faits en redirigeant les utilisateurs vers de sources vérifiées et fiables. YouTube qui appartient à Google invite ses utilisateurs à se fier au compteur mis en place par la firme de Mountain View plutôt que de perdre du temps devant des chaînes de fake news. Ces élections ont été et sont toujours très difficiles à gérer pour les entreprises derrières les réseaux sociaux. Twitter et Facebook ont fait de gros progrès, toutefois, il a beaucoup été rapproché à Facebook d’être trop laxiste avec la désinformation.