Comment Twitter se prépare aux élections américaines

C’est le jour J pour l’Amérique. Dans tout le pays se déroulent des élections cruciales qui vont sceller le sort de la nation américaine pour les années à venir. Annonces prématurées des résultats, désinformation sur le processus électoral… les risques ne manquent pas pour les grands réseaux sociaux qui pourraient bien être le réceptacle du climat de tension que connaissent actuellement les États-Unis.

Dès aujourd’hui, dans la soirée, et demain, la bataille d’influence entre chaque camp se jouera notamment sur Twitter. La plateforme a justement mis en place tout un arsenal de mesures pour éviter le pire.

Contre les acteurs qui seraient tentés de diffuser des informations trompeuses sur les procédures de participation au vote. Twitter est prêt à réagir. Il en va ainsi des publications qui remettent en cause l’honnêteté du vote par correspondance. Donald Trump vient d’ailleurs d’en faire les frais. On peut lire au sujet d’une de ses dernières publications : «Une partie ou la totalité du contenu partagé dans ce tweet est contestée et susceptible d’être trompeuse quant au mode de participation à une élection ou à un autre processus civique ». Un lien expliquant la sûreté du vote par correspondance y est également adossé.

Comme il n’est pas toujours simple de s’y retrouver et de savoir qui dit quoi, Twitter propose des libellés relatifs aux élections qui permettent d’identifier les candidats. Sur leur profil, il est indiqué les élections auxquelles ils se présentent, l’État concerné, ainsi que le numéro de district. D’autres libellés permettent aussi de distinguer les comptes officiels du gouvernement ou affiliés à un État.

