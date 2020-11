Élections US : Twitter bloque un tweet de Trump accusant Biden de voler les votes

Le monde entier a les yeux rivés sur les résultats des élections américaines, alors que pour le moment, on ne sait pas encore si ce sera Donald Trump ou Jeo Biden qui l’emportera. Bien que la vague bleue (démocrate) que prédisaient les sondages n’aura pas lieu, rien n’est encore joué puisque des états clés n’ont pas encore compté les voix.

En attendant, Joe Biden a fait une déclaration optimiste ce matin. « Nous sommes en bonne voie pour gagner l’élection », a-t-il indiqué. Le candidat démocrate a également expliqué qu’il faudra patienter avant de connaitre le résultat de ces élections puisqu’il y a les votes par correspondance qui doivent être comptés.

« On doit attendre que tous les bulletins soient comptés. On est optimistes. On va gagner la Pennsylvanie », a-t-il aussi déclaré.

La réaction de Donald Trump, immédiatement bloquée par Twitter

Suite à cette déclaration de Joe Biden, Donald Trump a immédiatement réagi sur sa plateforme préférée, Twitter. Le candidat sortant a aussi indiqué que le camp républicain est sur la bonne voir. Cependant, celui-ci a accusé les démocrates de tenter de « VOLER » l’élection.

« Nous ne les laisserons jamais le faire. Les votes ne peuvent pas être émis après la clôture du scrutin ! », a-t-il écrit.

Ce tweet a immédiatement été bloqué par Twitter. Lorsque vous allez sur le compte de Trump, vous verrez un message de la plateforme à la place de cette publication : « Une partie ou la totalité du contenu partagé dans ce Tweet est contestée et susceptible d’être trompeuse quant au mode de participation à une élection ou à un autre processus civique. »

Il est quand même possible d’afficher le message en cliquant sur un bouton « Voir ». Donald Trump prévoit aussi de faire une déclaration.

Était-ce prévisible ?

On notera que ce n’est pas la première fois que Donald Trump est censuré par Twitter. En prévision des élections américaines, la plateforme avait modifié son règlement, notamment pour interdire les publications qui peuvent tromper les gens concernant l’organisation de ces élections.

« Il est interdit d’utiliser les services de Twitter dans le but de manipuler des élections ou d’interférer dans des élections ou d’autres processus civiques. Cela inclut la publication ou le partage de contenu susceptible d’empêcher la participation des électeurs ou de tromper les gens sur les modalités de participation à un processus civique, notamment le moment et l’endroit où il a lieu. En outre, nous pouvons marquer les Tweets contenant des informations fausses ou trompeuses sur des processus civiques afin de fournir plus de contexte à leur sujet. Nous réduisons ainsi la visibilité de ces Tweets », lit-on dans la politique de Twitter en matière d’intégrité civique.