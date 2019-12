L’électrocardiogramme d’Apple pose problème à un médecin, qui porte plainte

Apple pourrait bien devoir suspendre l’utilisation de sa fonction d’ECG. Depuis 2017, le Docteur Wiesel, de l’Université de New York, s’insurge à l’idée que la marque à la pomme lui aurait volé son concept d’instrument de mesure cardiaque, permettant de prévenir des fibrillations auriculaires notamment.

L’homme en question a porté plainte, jugeant que le brevet déposé par Apple, pour protéger sa fonctionnalité, venait déborder sur l’innovation du scientifique déposée en 2006. En s’en remettant à la justice, il ordonne maintenant à Apple d’utiliser sa technologie uniquement en lui demandant son accord.

L’ECG des Apple Watch visé par une plainte

C’est l’un des fleurons de l’Apple Watch, la fonctionnalité de plus en plus centrale à la montre pour booster ses ventes. L’électrocardiogramme pourrait sembler être réservé qu’à partie limitée de clients, mais l’équipement s’inscrit dans une volonté plus générale chez Apple à développer des fonctionnalités pour la santé.

Depuis l’Apple Watch Series 4, l’ECG a réalisé une pub conséquente pour la montre connectée : dans la presse, de multiples faits divers mettaient en avant que la montre avait contribué à sauver des vies, en prévenant des attaques cardiaques notamment. En septembre dernier, lors de sa keynote, Apple a présenté la nouvelle Series 5 de l’Apple Watch, qui emporte une nouvelle fois la fonction de surveillance.

Malheureusement pour Apple, ses ingénieurs auraient connu de la concurrence venant de l’Université de New York, et prenant le nom de Docteur Wiesel. Ce dernier, en développant une technologie similaire en 2006, avait pris contact avec Apple pour faire part de la situation, et proposer un accord sous forme de partenariat.

La sourde oreille de la marque de Cupertino a entraîné l’homme à porter plainte en cette fin d’année. Désormais, le scientifique souhaite une rétribution de l’utilisation de la fonctionnalité par Apple, ainsi que d’un accord de sa part pour que la marque continue à utiliser l’équipement.