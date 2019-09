Voici la grande nouveauté de la nouvelle Apple Watch Series 5

Il y a bientôt 1 an, voilà qu’Apple lançait une fonctionnalité qui allait donner une seconde vie à la vente de ses montres intelligentes. L’électrocardiogramme, comprenez un capteur permettant de surveiller votre tension artérielle, s’intégrait à l’Apple Watch Series 4. Avant même son arrivée en France en début d’année, la nouvelle capacité de la montre avait bien largement séduit les Etats-Unis, et donnait désormais à Apple une nouvelle voie à exploiter, dans le secteur de la santé.

Un an plus tard, revoilà Tim Cook et ses équipes sur le devant de la scène. La keynote d’Apple de cette rentrée 2019 a évoqué le sujet de ses montres connectées, à quelques minutes de la présentation des nouveaux iPhone 11. Confirmant les rumeurs, la nouvelle Apple Watch Series 5 a bel et bien été dévoilée, prenant la casquette de remplaçante de la Series 4 et ses fonctionnalités populaires.

En se préparant à voir arriver le modèle, tout un tas de médias et d’experts tablaient pour la sortir d’une nouvelle fonctionnalité de suivi de sommeil, permettant de compléter d’autant plus les avantages de l’Apple Watch à la sauce 2019, face à une concurrence de plus en plus présente et attractive.

Un suivi de sommeil absent, remplacé par un appel d’urgence

Les quelques minutes accordées à la présentation de l’Apple Watch Series 5 ont été en grande partie consacrées à des témoignages d’utilisateurs de la montre connectée, au sujet de leurs problèmes de santé.

Pourtant, les nouveautés se sont présentées ailleurs, pour la sortie de la remplaçante de la « Series 5 ». Au lieu d’un programme de suivi de sommeil, Apple a dévoilé un inédit système d’appel d’urgence international, ainsi qu’un GPS plus précis, intégrant une boussole.

La plus importante nouveauté de l’Apple Watch Series 5

Sans différence sur le point de la santé, Apple a davantage choisi de miser sur l’esthétique de ses produits. Désormais, une nouvelle version en titane est disponible, aux côtés d’une version en aluminium recyclé. Les bracelets quant à eux, sont également disponibles en cuir et une série spéciale Hermès est disponible, au prix fort.

Néanmoins, la grosse nouveauté de la marque à la pomme pour sa nouvelle montre concerne l’écran. Alors que le suivi de sommeil semblait écarté des projets d’Apple suite aux capacités de la batterie certainement trop limitées pour effectuer un tour complet de l’horloge, les nouvelles Series 5 dévoilent « Always On Display ». Autrement dit, la montre de cinquième génération propose de garder son écran retina allumé en permanence, ne nécessitant donc plus à l’utilisateur de cliquer sur sa montre pour en lire l’heure ou ses notifications.

Selon Apple, l’autonomie de sa Watch Series 5 ne sera pas altérée vis-à-vis de celle de la Series 4. On attend d’en savoir plus à l’utilisation.

Les prix de la nouvelle Apple Watch Series 5

Pour s’offrir la nouvelle Apple Watch Series 5, il faudra débourser 450 euros. Les prix français ont été dévoilés quelques minutes après la keynote d’Apple du 10 septembre, et sa commercialisation débutera dès le 20 septembre prochain.