Electronic Arts rachète Codemasters pour 1,2 milliard de dollars. Quels changements à venir ?

Hier, on vous annonçait qu’Electronic Arts était prêt à contrer l’offre de 726 millions de livres sterling (soit environ 814 millions d’euros) de Take Two Interactive pour acheter la société Codemasters spécialisée dans les jeux de courses sur PC et console. La première offre était de 725 millions de livres sterling (soit environ 795 millions d’euros).

Visiblement, il s’agissait d’un petit bluff pour montrer leur intérêt. Car oui, dans la même journée, EA a fait une seconde offre qui a confirmé la transaction. Codemasters devient ainsi un nouveau studio d’Electronic Arts pour la somme de 1,2 milliard de dollars. Gerhard Florin, le président du conseil d’administration de Codemasters s’est exprimé :

Electronic Arts et Codemasters ont une ambition commune d’être les leaders des jeux de courses dans le jeu vidéo. Le conseil d’administration de Codemasters est fermement convaincu que l’entreprise bénéficierait des connaissances, des ressources et l’envergure mondiale d’EA – à la fois globalement et spécifiquement dans le secteur des courses. Nous pensons que cette union offrirait un avenir passionnant et prospère à Codemasters, permettant à nos équipes de créer, lancer et proposer des jeux plus grands et meilleurs à un public extrêmement passionné.

Andrew Wilson, le PDG d’EA s’est lui aussi exprimé sur le rachat de Codemasters annonçant ainsi :

Notre industrie se développe, la catégorie des jeux de courses se développe et, ensemble, nous serons positionnés pour mener une nouvelle ère de divertissement de jeux de course. Grâce à la pleine exploitation de la technologie, de l’expertise et de la portée mondiale d’EA, cette combinaison nous permettra de développer nos franchises existantes et d’offrir davantage d’expériences de jeux de course définissant l’industrie à une base de fans mondiale.

Codemasters chez EA, quels changements à venir ?

Avec ce rachat (qui devrait être signé et officiel début 2021), Electronic Arts s’assure de récupérer la plupart des meilleures licences de courses : F1, Dirt, ou encore Grid. Ces trois licences s’ajoutent ainsi aux jeux de courses déjà possédés par EA comme Need For Speed ou la série regrettée Burnout qui est au repos depuis l’opus Paradise en 2008.

Grâce à ce rachat, Codemasters pourra peut-être s’occuper du prochain opus de Need For Speed qui est à l’agonie depuis plusieurs années et dont le dernier opus pour célébrer les 25 ans de la saga ne fut pas vraiment convaincant.

Les jeux Codemasters gratuits sur Xbox

Fin septembre, Microsoft annonçait un partenariat avec Electronic Arts pour ajouter l’EA Play, le service de jeux à la demande au Xbox Game Pass. Ainsi, depuis la sortie de la Xbox Series X et de la Xbox Series S, l’EA Play est compris avec les abonnements Game Pass.

Ainsi, les jeux F1, Grid ou encore Dirt rejoindront le catalogue sans frais supplémentaires et dès le jour de leur sortie.