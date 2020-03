Elite : la saison 3 se dévoile avec une bande-annonce

Précisons-le d’entrée, les lignes suivantes contiennent notamment quelques spoilers sur la fin de la saison 2 et le début de la saison 3 d’Elite. Si vous ne voulez pas en savoir plus, mieux vaut arrêter là votre lecture.

Il y a quelques mois, alors que la saison 2 de la série Elite venait de sortir, on se posait la question : une saison 3 était-elle au programme ? Si Netflix sait régulièrement nous faire attendre (précisons toutefois que Hulu fait encore pire avec The Handmaid’s Tale), une fois n’est pas coutume, il aura fallu attendre simplement un peu plus de six mois. La troisième saison de la série Elite sera en effet mise en ligne à partir du 13 mars. Pour nous faire patienter, une petite bande-annonce en dit un peu plus..

Elite étend son casting

Si vous vous souvenez de la saison 2, la fin nous avait laissé en choc. Polo (joué par Alvaro Rico), soupçonné et arrêté pour le meurtre de Marina revenait au lycée Las Encinas. Faute d’arme du crime et grâce à l’argent de sa famille, la police n’avait pas eu le choix.

Mais il semblerait que cela ne lui ait pas vraiment réussi. En effet, si on en croit cette bande-annonce (à voir ci-dessous), Polo a été assassiné, poussée depuis l’étage d’une boîte de nuit. Reste à savoir qui a commis le crime, une question qui devrait sans doute être centrale dans la saison 3.

Esta la banda-annoncia de Élite temporada tres. Pour les non-bilingues : c’est la bande-annonce de la saison 3 d’Élite. pic.twitter.com/lHyxjbJAxx — Netflix France (@NetflixFR) March 2, 2020

Mauvaise nouvelle en revanche pour ceux qui se sont attachés à la série et à ses personnages. C’est très vraisemblablement la dernière fois que l’on les voit à l’écran. Si d’aventure la série est renouvelée pour une quatrième saison, ce sera avec un nouveau casting et des élèves différents. On peut déjà vous dire que ce ne sera pas vraiment la même chose.