Elon Musk annonce une prochaine mise à jour historique du système de conduite autonome Tesla

L’Autopilot Tesla c’est bien, mais peut mieux faire. Si le système de conduite autonome développé par la marque américaine fait certainement partie des plus performants, et qu’il offre déjà des fonctionnalités relativement avancées permettant en théorie une conduite apaisée et sécurisée avec moins d’intervention humaine, il est encore loin de faire l’unanimité auprès des conducteurs. Car non seulement, avec des Tesla qui se situent au niveau 2 de la conduite autonome, on est encore très loin du niveau 5 (le plus élevé dans la hiérarchie), mais au fil des mises à jour, censées perfectionner et améliorer le système, certains comportements étranges, voire inquiétants apparaissent parfois. C’est le cas notamment du phénomène du « phantom braking », ou freinage intempestif, qui s’active à l’insu du conducteur lorsque l’Autopilot détecte par erreur un obstacle qui n’existe pas.

Chez Tesla, on travaille sans relâche à l’amélioration de l’Autopilot, à tel point que suite à diverses mises à jour, la dernière version, pour ceux qui ont la chance d’en bénéficier aux USA (elle n’est pas disponible en Europe), permet par exemple aux Tesla de reconnaitre les feux de circulation et d’adapter leur comportement en fonction, en s’arrêtant au feu rouge sans intervention du conducteur.

Un « saut quantique » grâce à une puce maison

Mais si les mises à jour itératives sont nécessaires et constituent l’un des points forts de l’architecture logicielle de Tesla, elles ne sont parfois plus suffisantes, et les améliorations significatives doivent aussi passer par une évolution du hardware, et notamment du microprocesseur gérant toute l’intelligence des voitures. C’est ainsi que la marque avait annoncé au printemps 2019 avoir abandonné la plateforme Nvidia Drive, au profit de sa nouvelle puce maison. Cette dernière (Full Self-Driving computer) est notamment intégrée au sein de tous les modèles de la gamme fabriqués depuis le 20 mars 2019. Elon Musk s’était même engagé à installer cette nouvelle puce gratuitement sur les modèles fabriqués avant cette date, sur simple demande, lors d’une opération de maintenance sur rendez-vous. La promesse semble tenue puisque les possesseurs américains de Tesla concernés par cette modification témoignent dans divers forums avoir déjà bénéficié de l’intervention, d’une durée d’une heure environ, et être donc repartis du Tesla Center avec une puce maison flambant neuve, beaucoup plus performante, et compatible avec les prochaines évolutions importantes de l’Autopilot.

Elon Musk est revenu sur le sujet cette semaine, et a annoncé que la réécriture du programme Autopilot/Full Self-Driving (FSD) permettra de faire un « saut quantique », rien que cela. Il ne s’agira donc par d’une simple évolution, mais selon ses dires d’une réécriture complète du programme, qui risque de réellement apporter des changements radicaux dans la conduite autonome : « L’amélioration du FSD sera un saut quantique, car il s’agit d’une réécriture architecturale fondamentale, et non d’un ajustement progressif. Je conduis personnellement la voiture en version alpha. Presque aucune intervention entre le domicile et le travail. Diffusion publique limitée dans 6 à 10 semaines ».

Par « version limitée » Elon Musk entend probablement que, conformément à sa procédure habituelle, Tesla va mettre à disposition la mise à jour aux propriétaires de Tesla membres du programme « Early Access » qui testent d’abord une version bêta avancée de certaines nouvelles fonctionnalités et donnent leur avis avant que Tesla ne la diffuse à l’ensemble de la flotte.

Elon Musk, autopilote-essayeur number one

Elon Musk avait déjà fait allusion à la prochaine version de l’autopilot dans une précédente déclaration rapportée par nos confrères d’Electrek : « J’ai donc personnellement testé la dernière version alpha du logiciel de conduite autonome complet lorsque je conduis ma voiture et je pense que c’est vraiment mieux que ce que les gens pensent. C’est incroyable. J’en suis presque arrivé au point où je peux aller de chez moi au travail sans intervention, malgré les travaux de voirie et les situations très variées. C’est pourquoi je suis très confiant quant à l’achèvement de la fonctionnalité d’auto-conduite complète d’ici la fin de l’année, parce que je l’utilise concrètement. »

Rappelons que Musk avait également annoncé en 2019 que d’ici fin 2020 Tesla mettrait sur la route une flotte de robotaxis, ces taxis autonomes sur base de Model 3, qui ne pourraient être fonctionnels qu’avec la version la plus évoluée de l’Autopilot. Des fonctionnalités dont les propriétaires européens de Tesla ne sont pas près de profiter, puisque la réglementation tatillonne issue de la bureaucratie de Bruxelles n’autorise pas certaines fonctions pourtant courantes de l’autre côté de l’Atlantique, alors que le prix (élevé) de l’option FSD est la même en Europe qu’aux USA.

Cela étant, le « temps Elon Musk » n’étant pas tout à fait le même que celui de l’horloge atomique, il se peut que nous ayons encore quelques mois devant nous pour voir venir…