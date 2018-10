Elon Musk a approuvé le prototype de la Tesla Model Y

Tesla Model Y à découvrir début 2019

On va bientôt pouvoir commander en France la Tesla Model 3. Pour ceux qui l’attendent impatiemment, c’est déjà une très bonne nouvelle mais ce n’est qu’un début parmi les annonces retentissantes de ces derniers jours. Elon Musk a affirmé le 24, qu’il avait approuvé le prototype de la Tesla Model Y.

Ce modèle est encore très loin d’arriver sur le marché. En effet, son lancement est prévu pour 2020. On devrait toutefois pouvoir savoir à quoi ressemble le véhicule début 2019 quand il sera présenté au public. Pour ceux qui n’auraient pas suivi, c’est un modèle crossover. Un peu plus haut du sol que le Model 3 et avec un hayon pour avoir plus de place dans le coffre. Puisqu’il a la même base que le Model 3, faire disparaître les problèmes de production était une obligation.

Elon Musk impatient pour le pickup

En revanche, reste la question de la vente. Où sera-t-il possible de l’avoir rapidement ? En Chine, il sera produit directement dans une usine locale. Quid du reste alors que les chaînes de construction seront déjà bien occupées avec les autres modèles : S, X et 3.

Elon Musk a reconnu mercredi face aux actionnaires que ce n’est pas forcément le véhicule qui l’excite le plus. Il aurait ainsi un vrai faible pour le pickup. Il faut dire que si ce n’est pas un véhicule très courant en France, c’est différent aux États-Unis. Prévu avec une autonomie de 800 km et pour un usage tout terrain, il devrait trouver son public plutôt facilement. Une nouvelle version du Roadster est aussi au programme, il y en aura donc pour tous les goûts !

