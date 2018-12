Elon Musk fume un joint dans une parodie d’Interstellar

Le 18 décembre, le YouTubeur Order of Magnitude a dévoilé une parodie du film classique Interstellar qui met en scène Elon Musk. Dévoilé en 2014, le blockbuster réalisé par Christopher Nolan narre le récit d’un groupe de scientifiques qui exploitent une faille pour tenter de dépasser les limites de l’espace-temps et espérer sauver la Terre.

À l’origine, les personnages principaux Amelia Brand et Joseph Cooper sont joués par les acteurs Anne Hathaway et Matthew McConaughey. Mais ce n’est pas vraiment le cas dans la parodie récemment partagée sur YouTube.

Comme l’explique le YouTubeur en question, celui-ci a remplacé le visage de Matthew McConaughey par celui d’Elon Musk, une vidéo qui lui a « pris beaucoup plus de temps qu’elle n’aurait dû ». Pour réaliser la vidéo, le YouTubeur ne s’est pas basé sur l’intelligence artificielle ou les réseaux neuronaux, si bien que le résultat a effectivement dû lui demander beaucoup de temps.

This took me much longer than it should:

Replaced Matthew McConaughey with @elonmusk in Interstellar.

Enjoy! #SpaceX https://t.co/SxQ7PUukQD

— Kazioo (@KaziooFX) 18 décembre 2018