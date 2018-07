Elon Musk va-t-il résoudre la crise de l’eau à Flint ?

Lorsqu’un utilisateur a mentionné Elon Musk afin de lui demander s’il n’avait pas une solution pour évacuer les enfants prisonniers dans une grotte thaïlandaise depuis plusieurs jours, il aura fallu quelques heures au PDG de Space X pour réagir. Peu après, quelques vidéos publiées sur Twitter montraient un petit sous-marin en train d’être tiré par des plongeurs au fond d’une piscine. Par la suite, il a lui-même accompagné le système de sauvetage sur place au cas où le sous-marin aurait pu servir. Bien que celui-ci ait été décrit comme « inutile », bien que « sophistiqué », l’appareil aquatique dénote de la volonté de Musk de tenter de résoudre des problèmes avec l’aide de la technologie.

Le 11 juillet, un autre utilisateur a interpellé Musk sur le même réseau, le provoquant cette fois-ci sur sa capacité à agir pour régler la crise de Flint. Depuis l’année 2014, une partie de la ville boit de l’eau contaminée, si bien qu’une dizaine de personnes en seraient mortes tandis que d’autres seraient tombées malades.

Hey @elonmusk I heard a bunch of people saying there’s NO WAY you could help get clean water to Flint, Michigan. Said you wouldn’t be capable idk

— Baby D (@DylanSheaMusic) 11 juillet 2018