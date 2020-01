Elon Musk veut que le premier tunnel de The Boring Company fonctionne dès 2020

Si Elon Musk parle de ce projet depuis de longs mois déjà, une partie de son objectif pourrait être atteint cette année. Sur Twitter, le patron de The Boring Company a indiqué qu’il espérait que le tunnel sous Las Vegas soit « pleinement opérationnel en 2020 ». Il n’a pas donné plus de détails sur la date, mais cela laisse à penser que l’ouverture pourrait avoir lieu d’ici quelques mois tout au plus.

Quelques messages plus haut, Musk indiquait aussi : « Boring Co est en train de terminer son premier tunnel commercial à Vegas, allant du Convention Center au Strip, puis travaillera sur d’autres projets ».

Hopefully fully operational in 2020 — Elon Musk (@elonmusk) December 28, 2019

The Boring Company à Las Vegas

Le tunnel sur lequel travaille actuellement The Boring Company découle d’une initiative des autorités de Las Vegas. La ville dispose d’un lieu événementiel capable d’accueillir plus d’un million de personnes chaque année. Beaucoup d’entre elles sont d’ailleurs présentes lors du CES, le plus grand salon dédié aux technologies au monde, qui aura lieu du 7 au 10 janvier.

Compte tenu du très grand nombre de personnes drainées par ce centre des congrès, la Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA) a cherché une entreprise capable de trouver un moyen de se promener sur le lieu plus facilement, sachant qu’il s’étale sur 3,2 kilomètres. En mars dernier, elle a signé un accord avec The Boring Company avant de valider définitivement le projet en mai. À cette époque, Elon Musk visait une installation complète et prête pour le CES 2021.

Dans ce cadre, The Boring Company se penche sur un tunnel sous-terrain dans lequel circuleront des navettes autonomes. Chacune pourrait transporter une douzaine de passagers à plus de 200 km/h. Le coût d’un tel projet est estimé entre 35 et 55 millions de dollars.

Il y a un an, The Boring Company a inauguré son premier tunnel à voitures visant à réduire les embouteillages en ville. Celui-ci vise à installer les véhicules sur des plateformes se déplaçant à plus de 200 km/h aussi. Il se situe sous le siège social de SpaceX à Hawthorne et long de plus de 2 kilomètres.