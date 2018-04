Elon Musk veut une régulation des réseaux sociaux

Suite à l’affaire Cambridge Analytica qui touche actuellement Facebook, Elon Musk est intervenu et s’est dit favorable à une certaine forme de surveillance publique concernant les réseaux sociaux.

Un danger pour le public

C’est une petite surprise. Elon Musk, que l’on associe plutôt au libre-marché et à la dérégulation du système a donné une interview plutôt étrange. Il a ainsi expliqué qu’il était favorable à une régulation numérique, spécifiquement sur les réseaux sociaux. Il craint en effet sérieusement les dangers de la désinformation sur le public.

« Normalement, je ne suis pas un défenseur de la réglementation et de la supervision, mais c’est un cas où il y a un très grave danger pour le public. Chaque fois qu’il y a quelque chose qui affecte le bien public, il faut qu’il y ait une certaine forme de surveillance publique » explique-t-il ainsi dans une interview au média américain CBS. Il a ensuite développé qu’il ne fallait pas laisser les fausses nouvelles proliférer qu’il fallait « des réglementations sur les médias sociaux dans la mesure où cela affecte négativement le bien public ».

Une prise de position qui ne devrait pas ravir Mark Zuckerberg. Le patron de Facebook qui a passé ces derniers jours face aux élus américains et qui se retrouve de plus en plus isolé sur la scène médiatique. Il a déjà vu le patron d’Apple défendre l’idée d’une réglementation et de nombreuses personnalités ont largement critiqué les méthodes du réseau social.

Qu’en pense Mark Zuckerberg ?

Où en est-il de son côté ? Il y a quelques mois, il n’aurait même pas fallu lui suggérer l’idée qui ressemblait à un véritable anathème. Mais, une fois l’affaire Cambridge Analytica sortie, il a commencé à revoir peu à peu sa position. Dans un premier temps, il s’est ouvert uniquement sur l’aspect publicitaire, afin de rendre moins opaque les processus de ciblage.

Mais, alors que la polémique enfle et qu’il se retrouve complètement cuisiné par les représentants américains, on voit surtout qu’il pourrait bien être forcé de suivre la tendance montante aux USA à savoir une régulation à l’Européenne. On n’y est pas encore mais cela laisse de l’espoir pour notre vie privée…