En 2019, il y a encore des gens qui veulent prouver que la Terre est plate…

Il s’agit de la mère de tous les complots, ils en sont persuadés, on nous ment ! La Terre n’est pas ronde, mais bel et bien plate. Cela en fera rire beaucoup et pourtant en 2019, ils sont encore nombreux à s’accrocher à des arguments datant du moyen âge pour justifier la forme de notre planète. De nombreux groupes se sont formés un peu partout dans le monde pour en débattre. Toutes les méthodes étant d’ailleurs bonnes pour capter la crédulité d’une nouvelle audience, puisque des vidéos conspirationnistes sont même trouvées sur YouTube Kids.

La croisière s’amuse des platistes, va prouver que la Terre est plate en 2020

Le Groupe Flat Earth International Conference aussi appelé le FEIC (cela fait plus sérieux) a dévoilé son intention de faire affréter une croisière. On imagine que les places se vendront à prix d’or pour embarquer à bord du bateau qui prouvera que la Terre est plate, quand on voit qu’une simple place pour une journée de conférence sur la question se vend en moyenne à 200 dollars sur le site web, l’affaire semble lucrative. Le FEIC se définit comme une : « tentative éducative composée d’individus et d’organisations unies autour de l’objectif commun d’une véritable enquête sur la création de la Terre. »

Le choix de la croisière est toutefois une mauvaise idée, car depuis l’Antiquité, avec les écrits de Pline l’Ancien, les marins pouvaient prouver que la Terre était ronde simplement par l’observation des déplacements des bateaux. Les participants à cette croisière ne pourront que constater que la Terre est ronde, simplement en regardant un bateau s’éloigner jusqu’à l’horizon…

Merci YouTube pour aplatir la Terre !

Un sondage Ifop dévoilait que 9% des français croient désormais que la Terre est plate et leur principale source d’information, c’est évidemment YouTube, qui par on ne sait quel miracle, dispose d’un algorithme de référencement de vidéo aussi mauvais, qu’il est impossible de surfer plus de 5 minutes sans avoir comme choix de vidéos suggérées, des vidéos complotistes dans un coin de l’écran. Fatalement, une partie des internautes les consultent, et après quelques vidéos » très persuasives » se laissent convaincre que l’on nous ment pour tout et notamment sur la forme de la Terre.

Selon le modèle de configuration de la Terre des platistes, les bords de notre planète seraient composés des murs de glace de l’Antarctique qui retiendraient l’eau, on imagine que tout ce petit monde doit donc être effrayés par le réchauffement climatique, car cela signifiera que notre planète va déborder prochainement, on ne peut que leur conseiller de ne pas s’approcher trop du bord avec leur croisière…