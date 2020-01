Cette année, les smartphones 5G représenteront 12 % des ventes mondiales

Un nouveau rapport du cabinet d’études américain Gartner vient de donner ses prédictions pour les ventes de smartphones 5G dans le monde cette année. Dans un contexte de ventes globales en hausse de 3 %, les appareils aux modems 5G représenteraient 12 % des ventes mondiales. La plupart de cette croissance se focaliserait sur l’Asie, qui a été le premier marché avec la Corée du Sud à déployer la cinquième génération du réseau mobile.

12 % des smartphones vendus seront 5G

L’année dernière, Xiaomi a tenu une conférence dans laquelle le PDG Lei Jun a précisé les ambitions de la marque sur le déploiement de la 5G. En 2020, l’intégralité de sa gamme de smartphones supérieurs à 250 euros sera compatible avec le nouveau réseau. L’annonce de Xiaomi fut l’une des premières dans laquelle on apprenait la démocratisation des smartphones 5G à des gammes de prix plus abordable, alors que les premiers smartphones concernés étaient positionnés sur le haut de gamme.

Pour Annette Zimmermann, vice-présidente de la recherche chez Gartner, l’introduction de la couverture 5G dans de nombreux pays dans le monde devrait faire rebondir le marché et alimenter la croissance des ventes. Le cabinet d’études prédit que 12 % des ventes de smartphones seront entraînées par la compatibilité 5G, soit l’équivalent de 221 millions d’unités.

Le cabinet précise que les pays asiatiques seront moteurs de croissance. Le Moyen-Orient et l’Afrique connaîtront une croissance des ventes globales de smartphones à 5,9 %, mais cela ne concernera pas forcément l’arrivée de la 5G. D’ailleurs, l’année suivante, cette croissance devrait baisser, à 3,35 %.

En attendant que les prix baissent

La vice-présidente de Gartner veut néanmoins être réaliste : 2020 ne sera pas non plus une année révolutionnaire pour les ventes, tant les consommateurs attendront que les prix deviennent plus raisonnables pour s’offrir un smartphone 5G. Mais cette année sera marquée par le début de l’accélération des ventes.

Une étude se penchant sur le marché du Moyen-Orient est intéressante à noter, tant elle pourrait s’appliquer au reste du monde : « les smartphones 5G devraient augmenter considérablement à mesure que les prix baissent et que la 5G deviendra disponible dans les appareils de milieu de gamme, qui représentent actuellement l’essentiel des expéditions de smartphones dans le CCG (Conseil de coopération du Golf) », a déclaré Akash Balachandran, l’analyste principal du cabinet IDC Global.

Les prédictions du cabinet s’accordent à dire que la part des smartphones 5G sur le territoire représentera 38 % en 2023. Un bon moyen de mesurer la durée qu’il faudra plus généralement pour que la technologie se démocratise.

Pour l’Américain Gartner, l’arrivée du premier iPhone 5G sera déterminante. La commercialisation du produit d’Apple stimulera les ventes, notamment en Asie, et dans la Grande Chine plus spécifiquement (Chine, Taïwan et Hong Kong).