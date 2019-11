En 5 mois, ce vapoteur de 17 ans a les poumons d’un homme ayant fumé toute sa vie

Le débat autour de la cigarette électronique est relancé, alors que les États-Unis sont en lutte depuis quelques temps contre ce phénomène, c’est aujourd’hui au Canada qu’un nouveau scandale vient d’éclater. Retournons 5 mois en arrière, un jeune canadien de 17 ans à la mauvaise idée d’investir dans une cigarette électronique. Aujourd’hui nous apprenons que cet adolescent a tout simplement failli perdre ses poumons.

Plus surprenant encore, le journal de l’association médicale canadienne (CMAJ) décrit des lésions complètement différentes de celles observées au cours des derniers mois aux États-Unis où plus de 2000 patients on été diagnostiqués d’Evali qui signifie en anglais : « pneumopathies liées à l’utilisation de produits de cigarettes électroniques ou de vapotage ». Si jusqu’à présent le Canada n’était pas tellement concerné par ce type de maladies avec seulement 8 patients notables, les États-Unis en sont déjà à 42 morts depuis cet été.

Dans le cas de ce jeune canadien, les médecins ont déclaré qu’il s’agit d’une bronchiolite oblitérante, un diagnostique déjà attribué à un ouvrier qui travaillait dans une usine de popcorn qui avait malencontreusement respiré du diacétyle (une substance qui donne le goût de beurre au popcorn). Plusieurs études ont déjà révélé l’existence de ce produit dans liquides de cigarettes électroniques, cependant aucun cas critique n’avait été repéré jusqu’à présent. Avec de telles révélations, on se rend compte que personne n’est réellement au courant de ce qu’il se trouve dans ces liquides aromatisés.

Après 5 mois de vapotage ce jeune homme toussait tellement fort qu’il a du se rendre aux urgences, les médecins ont tout d’abord cru qu’il s’agissait d’une pneumonie avant de prendre son cas véritablement au sérieux. L’adolescent est resté hospitalisé 47 jours, et aujourd’hui encore le volume expiré de ses poumons n’est que de 45% de la norme pour son âge. Karen Bosma, du Lawson Health Research Institute, a déclaré que ce cas est considéré « comme une obstruction aiguë. C’est similaire à quelqu’un qui aurait fumé toute sa vie et aurait une maladie pulmonaire aiguë ».