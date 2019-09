La cigarette électronique fait une septième victime aux États-Unis

Ils sont désormais 7, selon les autorités sanitaires américaines. Le nombre de victimes liées au vapotage vient d’augmenter, en recensant ce weekend un homme âgé de 40 ans, selon un communiqué publié par l’Agence de la santé et des services sociaux du comté de Tulare, en Californie.

Malade pendant plusieurs semaines, l’homme aurait succombé à une lésion pulmonaire, alors qu’il s’était tourné sur la cigarette électronique depuis quelque temps déjà. Un accident qui conduira la Californie à devenir le troisième état américain à mettre en place des mesures fortes au sujet du vapotage et de ses potentiels dangers. Depuis peu de temps, l’actualité de la cigarette électronique est revenue sur le devant de la scène, alors que New York avait initié des mesures restrictives au sujet de la commercialisation de liquides aromatisés.

Plus de 380 cas de maladie pulmonaire liée à l’utilisation de la cigarette électronique

Cette septième victime de l’utilisation de produits de vapotage devrait conduire l’Etat fédéral à mettre en place une politique plus restrictive au sujet des cigarettes électroniques et de leurs liquides. Après New York, San Francisco, les États-Unis entières serait en phase de mettre en place des interdictions au sujet de certains produits, selon le secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar. Le 11 septembre dernier, l’homme avait indiqué que l’administration Trump lancerait de nouvelles directives à ce sujet.

Il faut dire que le nombre de cas de personnes souffrant d’une maladie pulmonaire est en nette augmentation. Derrière le recensement de 7 victimes liées au vapotage, se cache en réalité plus de 380 cas de malades, selon le Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC), qui avait enquêté sur 36 des 50 états américains. Le rapport, datant du 11 septembre, listait les différents symptômes des patients : essoufflement, toux, douleur à la poitrine, nausée, fièvre voire vomissements étaient décrits.

Une campagne de 20 millions de dollars contre la cigarette électronique

Outre la vente de liquides aromatisés, la Californie souhaite désormais mettre l’accent sur la commercialisation plus large de produits contrefaits. Ils seraient nombreux sur le territoire, et ce nouveau décès aurait été reçu comme un message d’alerte pour le ministère de la Santé publique de l’état.

Selon CNN, une campagne publicitaire sera prochainement diffusée en Californie, afin de mettre sur le devant de la scène les différents dangers liés au vapotage. Les jeunes seront principalement visés par la mesure, et un budget de 20 millions de dollars a d’ores et déjà été approuvé selon nos confrères américain.

Pour l’heure, nous n’avons encore aucune information au sujet de la mise en place fédérale des directives restrictives à ce sujet. Mais déjà, la Food and Drug Administration (FDA), l’agence en charge des denrées alimentaires et des médicaments sur le territoire, évoque de grandes mesures et études pour 2021.