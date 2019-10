En attendant le lancement, Apple TV+ montre ses crocs

Apple TV+, le concurrent de Netflix développé par la firme de Cupertino, prend petit à petit forme. Au mois de septembre, Apple avait annoncé le lancement de ce nouveau service pour le premier novembre. Apple TV+ sera disponible dans une centaine de pays, et l’abonnement coûtera 4,99 dollars aux USA. Néanmoins, la firme offrira un an d’abonnement gratuit à toutes les personnes qui achèteront un nouvel iPhone, iPad, Apple TV, iPod ou Mac.

En attendant le lancement officiel d’Apple TV+, Apple continue d’en faire la promotion. Récemment, celui-ci a lancé un nouveau site, destiné à la presse (mais qui peut être consulté par tout le monde), pour faire découvrir ses contenus originaux.

Actuellement, il y a 15 « Originals »

Suivant la tradition minimaliste d’Apple en matière de design, le nouveau site web met en avant 15 originals, dont la série See avec Jason Momoa et The Morning Show avec Jenifer Aniston.

Certains de ces contenus seront disponibles dès le lancement d’Apple TV+, le 1er novembre, tandis que d’autres, comme l’émission Oprah, arriveront plus tard.

En tout cas, avec Apple TV+, la firme de Cupertino veut sortir du lot grâce à ces contenus originaux. « Avec Apple TV +, nous présentons des histoires entièrement originales des meilleurs esprits les plus brillants et les plus créatifs, et nous savons que les téléspectateurs trouveront leur nouvelle émission ou film préféré sur notre service », a déclaré Zack Van Amburg, responsable mondial de la vidéo chez Apple. « Chaque ‘Apple TV + original’ offre sa propre histoire, une perspective nouvelle et un message puissant, le tout pour divertir, connecter et inspirer des conversations culturelles. »

Notons que récemment, Disney a également publié une série de tweets dans laquelle l’entreprise révèle les contenus qui seront disponibles sur sa plateforme Disney+. Celle-ci sera disponible à partir du 12 novembre aux États-Unis.