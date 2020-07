En Corée du Sud, un magnifique spectacle de drones pour encourager les gestes barrières

La Corée du Sud est souvent considérée comme un modèle dans la gestion de la pandémie. Et visiblement, le pays ne manque pas non plus de créativité pour encourager ses habitants à respecter les gestes barrières, et freiner la propagation du coronavirus. En effet, comme le rapporte CNN, le 4 juillet, le gouvernement a eu l’idée de faire un spectacle de drones dans la capitale Séoul, le 4 juillet.

300 drones ont été utilisés pour afficher des messages de remerciement pour le personnel soignant, mais également pour afficher des dessins qui sensibilisent au respect des gestes barrières, dont le port de masque, le respect de la distanciation physique, ainsi que le lavage des mains. Le spectacle a également permis de remonter le moral des Coréens.

Les messages ont été diffusés par les drones au-dessus de la rivière Han, et le gouvernement n’a pas prévenu la population afin de limiter les rassemblements provoqués par le spectacle.

D’après les données publiées par le CDC coréen, le 7 juillet, 13 293 cas de COVID-19 ont été confirmés dans le pays. 50 nouveaux cas ont été trouvés en un jour. 12 019 personnes testées positives ne sont plus en isolement, tandis que 987 personnes sont toujours isolées. Et il y a eu 287 décès. Au total, la Corée du Sud a effectué 1 371 771 tests depuis le début de la pandémie.

Les spectacles de drones vont-ils remplacer les feux d’artifice ?

L’idée des autorités coréennes d’utiliser des drones pour diffuser des messages à la population était particulièrement originale. Cependant, il est à noter que les spectacles de drones sont de plus en plus populaires dans le monde, en particulier en Asie. Et il est possible que bientôt, ces machines volantes équipées de lumières LED remplacent les traditionnels feux d’artifice que l’on voit à l’occasion des célébrations comme le Nouvel An ou bien les fêtes nationales.

Ci-dessous, par exemple, nous partageons une autre vidéo, qui a été publiée par la chaîne YouTube du Guiness World Record en mai 2018. Le spectacle a eu lieu dans la ville chinoise de Xi’an. Un total de 1 300 drones a été utilisé.