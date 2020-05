En Finlande, la fin du championnat de hockey s’est officiellement joué sur NHL

Ces temps de confinement sont un crève-cœur pour les fans de sport. Les compétitions battaient leur plein et quasiment toutes ont dû stopper en même temps. Certains sports gardent l’espoir de terminer mais plus le temps passe plus les choses se compliquent. D’autres ont vraiment décidé d’arrêter pour cette année et de reprendre lorsque la situation sanitaire le permettra.

Un vrai carton d’audience

Dès lors, comment conclure ces saisons déjà bien entamées en désignant un champion et ses dauphins. Certains vont figer le classement, c’est notamment le choix qu’a opéré la Ligue 1 de foot et que de nombreux autres vont probablement imiter. La Ligue finlandaise de hockey (Liiga) a de son côté proposé une idée atypique pour terminer l’année. Elle s’est associé à Telia Esport et a décidé de reproduire les matchs de playoffs en utilisant NHL 20, le jeu d’EA Sports.

Concrètement, chaque équipe qualifiée était représentée par un seul joueur tout au long de ces éliminatoires. Le modèle s’approche de ce qui aurait dû se passer dans le monde réel avec des duels au meilleur des cinq manches.

Ces oppositions étaient retransmises en direct sur Internet mais aussi à la télévision avec les commentateurs habituels, de quoi renforcer encore plus l’immersion. L’ensemble a très bien fonctionné puisque les matches ont attiré 160 000 spectateurs en moyenne, un chiffre non négligeable pour un pays de 5,5 millions d’habitants.

Du côté des participants, on retrouvait quelques joueurs d’esport chevronnés finlandais mais aussi quelques stars locales, dont un champion de baseball, ainsi que Joni Tuulolan, un ancien joueur de la Liiga, qui évolue actuellement dans la Ligue américaine de hockey.

Sur le plan sportif, la simulation s’est plutôt rapprochée de la réalité puisque l’équipe de Oulun Kärpät s’est imposée. C’est l’une des plus performantes en championnat au cours de ces dernières années.

Si les mesures de distanciation sociale venaient à perdurer, nul doute que cette expérimentation finlandaise pourrait être imitée. D’autres simulations amicales ont bien eu lieu, notamment sur Fifa, mais aucune n’a singé autant la réalité que la Liiga.