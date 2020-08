En grande difficulté financière, ces cinémas misent sur l’Esport pour se relancer

La pandémie de Covid-19 bouleverse considérablement l’industrie du cinéma. En France, certaines salles qui ont pu rouvrir à la faveur du déconfinement, ont décidé de fermer provisoirement car les spectateurs ne sont pas au rendez-vous. Face à ces difficultés qui pourraient bien durer, certains tentent de faire évoluer leur modèle. C’est notamment le cas d’Alamo Drafthouse qui exploite 41 cinémas aux Etats-Unis. La chaîne a annoncé le lancement de sa propre plateforme de VOD. Les clients ont accès à d’anciens films à succès et bénéficient d’offres promotionnelles lors des sorties en salles.

De nouvelles activités face à une baisse de revenus de 85 %

Cinergy, un autre exploitant installé au Texas et en Oklahoma entend quant à lui aller encore plus loin dans la diversification. La compagnie vient en effet de créer sa propre ligue d’Esport en partenariat avec Harena Data. L’idée est de maintenir l’engagement de sa clientèle en cette période si compliquée et surtout de dégager de nouvelles sources de revenus sur un marché réputé très porteur.

Pour l’heure, les compétitions devraient se faire sur le jeu Mario Kart. Un choix qui peut paraître assez surprenant mais qui illustre la volonté de viser le très grand public.

Cité par Forbes, le PDG de Cinergy, Jeff Benson explique les raisons de ce changement de registre pour sa compagnie : « La pandémie a eu un impact énorme, nous sommes en baisse d’environ 85%. Nous sommes prêts à nous diversifier dans l’esports et les drive-in dans les cinémas, donc oui, c’est une réponse directe au ralentissement induit par la crise. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour rester pertinent pour nos clients et tenter de rester au premier plan. Sans l’aide du gouvernement, si la pandémie continue pendant des mois de plus, nous pourrions constater que tous les centres de divertissement familial et les cinémas disparaissent à jamais, donc rien n’est interdit et il n’y a pas de mauvaises idées. »

L’entreprise avait d’ailleurs par le passé déjà fait le choix de diversifier ses services en proposant des activités de bowling, escape game, ou encore VR dans ses cinémas. Ici le changement est encore plus ambitieux et il sera intéressant de voir si le public répond présent.