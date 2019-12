En Inde, Netflix teste un nouveau type d’abonnement pour faire baisser les tarifs

Pendant qu’aux États-Unis et en Europe, Netflix doit faire face à de nouveaux concurrents comme Disney+ ou Apple TV+, en Inde, l’un des marchés les plus importants, la plateforme doit également de se faire une place.

Mais le problème, c’est que par rapport aux autres services disponibles dans le pays, Netflix est l’une des plus coûteuses. Et pour rester compétitive, l’entreprise a lancé, cette année, un abonnement low cost dont le prix est inférieur à 4 euros par mois, mais qui ne permet de regarder les films et les séries que sur des appareils mobiles.

Et visiblement, l’entreprise est prête à lancer d’autres formules pour brader l’accès à ses contenus en Inde. En effet, comme le rapporte le site Android Authority, Netflix teste actuellement de nouvelles offres qui permettent d’avoir jusqu’à 50 % de réduction par rapport aux tarifs habituels.

Comment ça marche ?

En substance, si l’utilisateur s’abonne pour trois mois à l’offre premium, il aura une réduction de 20 %. S’il s’abonne pour six mois, il aura une réduction de 30 %. Et s’il s’abonne pour un an, il aura droit à une réduction de 50 %.

C’est la première fois que Netflix propose ce type de réduction pour sa plateforme. Mais pour le moment, il s’agit d’un test et seuls quelques utilisateurs sur service y ont accès. Ce test a été découvert par un utilisateur de Twitter.

Hey @NetflixIndia @beebomco recently I got this on Netflix android app….netflix Annual plan …. I am interested ❤ pic.twitter.com/neXpWoYkvV — Tanmay Patel (@Tanmay__Patel) November 27, 2019

Cité par Android Authority, un représentant de l’entreprise explique : « Nous pensons que nos membres peuvent apprécier la flexibilité qui découle du fait de pouvoir payer pour quelques mois à la fois. Comme toujours, c’est un test et nous ne le présenterons plus largement que si les gens le trouvent utile. »

Et outre ces efforts au niveau du tarif, Netflix investit aussi beaucoup d’argent dans les contenus locaux. Récemment, Reed Hastings, le CEO de l’entreprise, a annoncé que celle-ci investirait 400 millions de dollars pour du contenu indien.