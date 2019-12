Plusieurs séries Marvel vont arriver très vite sur Disney+

Quel avenir pour Disney+ ? Quel rythme pour les futures séries que le géant américain va sortir ? On manque globalement d’informations à part pour ce qui est de la date de lancement en France : le 31 mars 2020. On sait que de l’autre côté de l’Atlantique, la série The Mandalorian est un incroyable succès d’audience. Mais, pour s’installer dans la durée, Disney+ doit fidéliser et continuer d’attirer avec des contenus originaux. La banque de données de contenus de Disney+ a beau être vaste, il faut de la quantité et de la qualité pour concurrencer Netflix et les autres. Dans cette stratégie, les séries Marvel jouent un rôle crucial. Kevin Feige vient de se prononcer sur le sujet.

Marvel en force sur Disney+

Après avoir conquis le box-office et les salles obscures, Marvel se prépare donc à déferler sur la plateforme Disney+. L’occasion aussi d’effacer des tablettes les demi-succès ou même les ratés des séries précédentes. Kevin Feige, le patron du studio, présent au Comic-Con de Sao Paulo a fait une annonce aux allures de très bonne nouvelle.

Moon Knight, Ms. Marvel et She Hulk seront tous prêts pour Disney+ « vers la fin de l’année prochaine.

Kevin Feige reveals ‘Moon Knight,’ ‘Ms. Marvel,’ and ‘She Hulk’ will be ready for Disney+ ‘towards the end of next year’ #CCXP19 pic.twitter.com/EDB9KXnKX6 — Fandom (@getFANDOM) December 7, 2019

L’information est particulièrement intéressante puisque à la différence de Vision, Sam Wilson, Bucky Barnes, La Sorcière Rouge et Hawkeye, il s’agira de personnages inédits. Autant dire que les attentes pourraient donc être particulièrement élevées et la sortie des séries se révéler génératrice d’abonnements à la chaîne pour la plateforme de streaming.

A noter toutefois que le langage employé par Kevin Feige est bien particulier. Le fait que les séries soient prêtes ne veut pas forcément dire qu’elles seront mises en ligne. Disney+ se garde donc une certaine marge de manœuvre à ce niveau. Au niveau des dates d’écriture et de tournage, les spécialistes tablaient même plutôt sur 2021. Une année avec un agenda déjà chargé.