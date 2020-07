En manque du Tour de France en juillet ? Suivez la Grande Boucle virtuelle !

Le mois de juillet est toujours synonyme de Tour de France, mais pas cette année où la pandémie de coronavirus a forcé les organisateurs à décaler l’événement au 29 août prochain. Les fans de cyclisme pourront néanmoins se consoler avec la création d’une Grande Boucle virtuelle organisée par ASO et Zwift, une entreprise spécialisée dans les programmes d’entraînement en ligne.

Pour l’occasion, des coureurs issus du peloton cycliste professionnel masculin et féminin pourront s’affronter et ainsi préparer le retour de la saison qui s’effectuera au début du mois d’août. Au menu de cette course, on pourra néanmoins retrouver le mythique Mont Ventoux qui devraient laisser des dégâts physiques qui n’ont rien d’imaginaires. Un passage sur les Champs-Élysées est par ailleurs prévu.

Les champions de Formule 1 en vedettes sur Twitch

Dans le détail, l’événement se déroulera au cours de trois week-ends et six étapes du 4 au 19 juillet. Les sessions seront très courtes, parfois à peine plus de 20km et promettent donc une course nerveuse et animée.

Il ne faut pas s’attendre à voir un véritable classement général car les équipes feront tourner leurs coureurs entre les étapes. Pour autant, les organisateurs ont prévu de décerner un maillot jaune, un maillot vert et un maillot blanc à poids rouges pour renforcer le côté immersif.

Le Tour de France virtuel devrait être à suivre sur France Télévisions et Eurosport qui diffusent traditionnellement l’événement. Les deux chaînes n’ont pas encore dévoilé leur dispositif mais on peut pourquoi pas imaginer un direct sur leurs sites web respectifs.

En mai dernier, un tour de Suisse virtuel impliquant des grands noms du cyclisme s’était déjà tenu. En plein confinement, il avait permis aux sportifs de maintenir au mieux leur condition physique et offert au public un spectacle réjouissant.

Il faut aussi noter que d’autres sportifs ont pris part à des événements virtuels depuis le début de la pandémie. Il suffisait par exemple de faire un tour sur Twitch pour voir des champions de Formule 1 tels que Valtteri Bottas, Esteban Ocon ou Carlos Sainz s’affronter au volant de leurs bolides virtuels.