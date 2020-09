En mauvaise passe, Huawei pourrait repousser la sortie du Mate 40

Le mois dernier, on découvrait, via divers renders, à quoi le futur Huawei Mate 40 allait (sans doute) ressembler. Rappelons que le Huawei Mate 30 a été présenté en septembre 2019 et qu’il était alors fort probable de voir le groupe chinois dégainer son successeur ce mois de septembre. Pourtant, selon Evan Blass, la nouvelle gamme Huawei Mate 40 ne sera pas disponible avant… 2021.

Les Huawei Mate 40 pas avant 2021 ?

Tout récemment, Huawei a décidé de réduire de 30 % ses commandes de composants pour ses futurs Mate 40, anticipant vraisemblablement une importante baisse des ventes. Selon certains médias, le groupe chinois pourrait passer d’une production de 200 millions de smartphones, à « seulement » 50 millions d’unités en 2021.

Depuis quelques mois maintenant, les difficultés s’accumulent pour Huawei. Evidemment, les sanctions américaines empêchent Huawei d’utiliser la licence fournie par Google pour les smartphones Android, qui inclut les applications telles que Play Store, YouTube, ou Gmail. Pour y remédier, Huawei a récemment dévoilé son écosystème HarmonyOS, qui sera intégré à ses smartphones à compter d’avril 2021.

Depuis le 15 septembre, Huawei n’est plus en mesure d’équiper ses smartphones de puce Kirin, faute de pouvoir accéder librement à l’ensemble de ses fournisseurs. « Cette année pourrait être la dernière génération de puces Huawei Kirin haut de gamme » expliquait récemment le président de la firme, Richard Yu.

En ce qui concerne le futur Huawei Mate 40, toujours selon Evan Blass, le smartphone pourrait bien être officialisé dans les prochaines semaines, mais ce dernier ne sera pas commercialisé avant l’année prochaine. Reste à savoir maintenant quelle forme prendra la commercialisation des futurs smartphones du groupe chinois, toujours accusé de représenter une mnace pour la sécurité nationale des Etats-Unis. Affaire à suivre donc.