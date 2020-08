Voici à quoi le Huawei Mate 40 pourrait ressembler

Malgré les sanctions imposées par Washington, Huawei fait toujours partie des leaders du marché des smartphones. Il y a une semaine, nous relayions même des données selon lesquelles Huawei aurait dépassé Samsung pour devenir le numéro un mondial durant le second trimestre.

Pour rappel, les sanctions américaines empêchent Huawei d’utiliser la licence fournie par Google pour les smartphones Android, qui inclut les applications telles que Play Store, YouTube, ou Gmail. Mais malgré cela, le géant chinois continue de sortie de nouveaux modèles qui utilisent la version open source du système d’exploitation (sans les apps de Google). Et le prochain modèle haut de gamme de Huawei devrait être le Huawei Mate 40.

Le Huawei Mate 30 a été présenté en septembre 2019. Et il est tout à fait possible que le Mate 40 soit dévoilé durant le mois de septembre de cette année. En attendant, des rumeurs circulent déjà au sujet de cet appareil.

Par exemple, cette semaine, le compte Twitter @OnLeaks a publié des rendus présumés du Mate 40 et du Mate 40 Pro.

