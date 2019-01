Nintendo Switch : 2 millions de consoles vendues en France !

Deux millions de Nintendo Switch en France !

En mars 2017, Nintendo lançait en boutiques sa toute nouvelle console hybride : la Switch. Après une Wii U particulièrement décevante, et une Nintendo Switch dont « tous les voyants étaient au rouge » en amont de son lancement selon certains, on craignait évidemment un naufrage commercial pour Nintendo… Ce même Nintendo qui, moins de deux ans plus tard, annonce que la console s’est déjà écoulée à plus de 2 millions d’exemplaires en France.

En effet, le géant nippon est donc parvenu à tenir son objectif fixé en 2017, à savoir installer plus de 2 millions de Nintendo Switch dans les foyers français dans les deux ans suivant son arrivée en boutiques. Selon Philippe Lavoué, directeur de Nintendo France, la Switch a connu une année 2018 plus faste encore qu’en 2017, avec 1,13 million de ventes l’année dernière, contre un peu plus de 900 000 ventes « seulement » en 2017.

Pendant la période des fêtes de fin d’année, la Nintendo Switch a connu des pics de ventes similaires à ceux d’une certaine Wii en son temps. Histoire d’aguicher les joueurs, Nintendo avait mis les bouchées doubles lors du dernier trimestre 2018, avec divers bundles, sans oublier la sortie d’un jeu particulièrement attendu par les fans de la firme : Super Smash Bros Ultimate (dont notre test complet est disponible ici).

En 2019, Nintendo espère évidemment poursuivre sur cette dynamique assez exceptionnelle, avec l’arrivée dès cette fin de semaine d’un nouveau Super Mario Bros (transfuge de la Wii U), mais aussi d’un nouveau jeu Yoshi’s Crafted World fin mars. Selon certaines rumeurs, Nintendo pourrait également profiter de cette année 2019 pour annoncer un ou plusieurs nouveaux modèles de Nintendo Switch, avec peut-être un modèle Lite et un modèle Pro/NEW. Affaire à suivre donc.