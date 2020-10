Le prix de l’iPhone 11 en chute libre depuis la présentation de l’iPhone 12

Hier soir, la firme de Cupertino a dévoilé ses tant attendus iPhone 12. Au total, c’est 4 smartphones qui ont été présentés par Apple : un iPhone 12 mini (écran de 5,4 pouces), un iPhone 12 (6,1 pouces), un iPhone 12 Pro (6,1 pouces et meilleur appareil photo) et un iPhone 12 Pro Max (6,7 pouces).

En ce qui concerne le prix de ces appareils, le plus accessible reste l’iPhone 12 mini à partir de 809 euros, tandis que l’iPhone 12 Pro Max ferme la marche avec un tarif qui commence à 1259 euros. L’iPhone 12 quant à lui est vendu à partir de 909 euros, soit 100 euros de plus que l’iPhone 11 lors de sa sortie.

Aujourd’hui, l’iPhone 11 est d’ailleurs bien moins cher suite à la présentation de son grand frère. L’iPhone 11 est disponible à partir de 689 euros. Soit 220 euros moins chers que l’iPhone 12, une affaire en or à ne pas manquer. L’iPhone 11 demeure un smartphone très haut de gamme et n’a pas grand-chose à envier à l’iPhone 12, si l’on met de côté quelques nouvelles caractéristiques.

Au moins, vous aurez un chargeur.

Pour ceux qui souhaitent rester à la pointe de l’innovation, l’iPhone 12 et le 12 Pro seront disponibles en précommande dès vendredi, et en magasin à partir du 23 octobre. Concernant l’iPhone 12 mini et l’iPhone 12 Pro Max, ils devraient arriver un peu plus tard dans l’année, mais évidemment avant les fêtes de fin d’année. Les précommandes ouvriront le 6 novembre, et les deux retardataires arriveront en magasin le 13 novembre prochain.

De plus, en choisissant l’iPhone 11 vous conserverez le chargeur livré avec le smartphone, l’iPhone 12 sera livré sans. Apple a fait ce choix pour pousser les utilisateurs à se tourner vers sa technologie MagSafe. Heureusement que nous sommes en France, car en plus de supprimer le chargeur, la firme de Cupertino a également supprimé les écouteurs avec l’iPhone 12. La loi française exige que les constructeurs de smartphones livrent leurs appareils avec un kit mains libres, afin de protéger les utilisateurs des effets néfastes des ondes.