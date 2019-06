Energie propre : après l’eau, le vent et le soleil… place à la neige ?

La planète est lancée dans une course à l’énergie. Alors que l’on sait que certaines ne sont pas inépuisables, on se concentre souvent en premier lieu sur les efforts visant à réduire notre consommation. Dans le monde high-tech, cela concerne notamment les data-centers qui optent de plus en plus souvent pour les énergies renouvelables. Google cherche aussi à améliorer la production d’énergie des éoliennes. Bref, on cherche à réduire notre consommation et à augmenter notre production. Mais est-il possible de trouver une autre source d’énergie ? C’est ce que pensent deux chercheurs qui misent sur la neige.

La neige est chargée d’électricité

De façon surprenante et sans doute inconnue de beaucoup de personnes, les chutes de neige sont chargées d’électricité. Les scientifiques le savent mais n’avaient pas trouvé de méthode jusqu’à présent pour utiliser cette dernière. Deux chercheurs, de l’université de Californie à Los Angeles (UCLA) pensent avoir réussi.

Leur dispositif se sert du silicone pour capturer la charge électrique des flocons et créer de l’électricité. Pour la petite explication scientifique, la neige porte une charge électrique positive et le silicone en caoutchouc synthétique est chargé d’électricité négative. Le contact crée l’énergie.

En voyant les quelques flocons de neige qui tombent peut-être dans votre jardin l’hiver, vous pensez sans doute que cela ne changera pas grand chose. Mais chaque année, la neige recouvre environ 1/3 de la masse terrestre.

« Nous avons une grande source d’énergie qui n’attend plus que d’être collectée » pointe Maher El-Kady co-créateur de l’appareil et chercheur à l’UCLA. Bien sûr, de nouvelles expériences seront nécessaires et aussi de multiples réglages avant d’arriver à un résultat utilisable à une échelle intéressante. Mais les chercheurs sont particulièrement optimistes parce-que l’énergie issue de la neige aurait un potentiel illimité selon eux. Une vision qui peut aller des micro-usages aux panneaux solaires. Ceux-ci pourraient ainsi récupérer de la puissance pendant une tempête de neige par exemple.