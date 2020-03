Enfant, Daniel Craig ne voulait absolument pas jouer James Bond

Certains acteurs semblent être faits pour incarner un rôle en particulier, on peine après les avoir vu à l’écran à les imaginer faire autre chose. Daniel Craig rentre en partie dans cette catégorie. Le sixième acteur de l’histoire à incarner James Bond est devenu l’agent 007 depuis Casino Royale et va continuer à le faire pour un dernier film, Mourir peut attendre. S’il s’apprête à tourner la page et a déjà commencé notamment avec le génial A couteaux tirés, James Bond n’est pas vraiment le rôle dont il rêvait enfant. Explications.

Daniel Craig, tendance super-héros

On pourrait penser que Daniel Craig est au pinacle de sa carrière à l’heure actuelle. L’acteur a incarné un des personnages les plus fameux de la dernière décennie et surtout s’inscrit dans un héritage de longue durée. Mais, que faire désormais ? Quel rôle majeur peut-il endosser pour succéder à celui de l’agent secret le plus célèbre du monde ? Et bien Daniel Craig pourrait bien être à la recherche d’une nouvelle franchise et exaucer, enfin, l’un de ses rêves d’enfant.

L’acteur a récemment accordé une interview à Saga Magazine dans laquelle il est revenu sur ses rêves d’enfants. Il ne voulait pas être cosmonaute ou pilote, mais déjà acteur. La seule différence, c’est qu’il rêvait plutôt à des rôles de… super-héros. Il cite ainsi Superman et Spider-Man. Mais James Bond ne l’ai jamais fait rêver.

J’ai rêvé de plein d’autre choses. Superman, Spider-Man l’Homme Invisible, ou même un cowboy. Mais pas vraiment James Bond ce qui semble un peu ironique désormais.

Il a déjà joué un cowboy en 2011 (Cowboy et Aliens) et et même apparu dans un film de Star Wars à l’occasion d’un caméo. Reste désormais à savoir s’il se sent prêt à devenir un super-héros. A tout hasard, Superman pourrait bien chercher un nouvel acteur…