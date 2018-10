Enfin du neuf pour la suite de la série La Casa de Papel !

Retour confirmé pour 2019

Vous en avez forcément entendu parler. Si vous n’avez pas encore vu la série la Casa de Papel, c’est sans doute plutôt par anti-conformisme qu’autre chose. Le 17 avril dernier, Netflix révélait qu’il s’agissait tout simplement de la série non anglophone la plus regardée de la plateforme. Cela faisait alors seulement quatre mois qu’elle avait été mise en ligne. Pour la petite histoire, c’est une série initialement diffusée sur Antena 3, une chaîne espagnole entre mai et novembre 2017.

Dans un communiqué envoyé le 25 octobre, Netflix a annoncé le retour de la série pour 2019. Contrairement à certaines rumeurs, ce n’est pas en 2018 qu’elle arrivera à l’écran sur la plateforme de streaming.

Quelle histoire pour la suite de la Casa de Papel ?

Quelques informations ont déjà filtré sur ce qui nous attend. Mais l’histoire en elle-même représente un véritable défi. Ceux qui ont pu la voir, savent très bien que le programme ne se termine pas par un cliffangher. Et pour cause ! La série devait s’arrêter là. Mais face au succès, Netflix a réussi à convaincre Alex Pina de signer pour une saison de plus. L’annonce de la nouvelle saison laisse un peu de liberté…

L’équipe est de retour et pour plus qu’un simple braquage…

La vidéo à retrouver ci-dessous, destinée à faire un peu de teasing , révèle déjà une belle surprise. Parmi les personnages, on découvre ainsi Tokyo, Le Professeur, Denver, Rio, Helsinki, Nairobi ou encore… Berlin ! Et oui ! Le personnage, absolument terrifiant, mais aussi très proche du Profeseur que l’on pensait mort, serait encore vivant à en croire ces images. Reste à savoir si ce sera dans l’histoire principale ou bien à travers des flash-backs… La réponse dans quelques mois. Le plus vite possible, on l’espère ! En attendant, on peut toujours regarder Elite, une autre série espagnole dans laquelle jouent plusieurs acteurs de la Casa de Papel.