Enfin une carte géologique détaillée et complète de la Lune

Après plusieurs décennies, les chercheurs de l’USGS ont enfin établi une carte géologique complète et détaillée de la Lune. Pour ce projet, ils ont collaboré avec des astronomes de la NASA et du Lunar Planetary Institute au Texas. Le niveau de détails de cette carte est fascinant et se révèle comme une mine d’informations pour les scientifiques et le grand public.

Celle-ci a été établie sur la base de 6 cartes régionales datant de l’époque d’Apollo. Elles ont ainsi été remises à jour avec les observations récentes recueillies notamment par le Lunar Reconnaissance Orbiter et par le japonais SELENE. Cette compilation des informations a permis de développer le niveau de détails, corriger les incohérences et cartographier en une seule fois la totalité de la surface de la Lune.

« Cette carte est l’aboutissement d’un projet de plusieurs décennies. Elle fournit des informations essentielles pour de nouvelles études scientifiques en reliant l’exploration de sites spécifiques sur la Lune avec le reste de la surface lunaire » a déclaré le géologue Corey Fortezzo, dans le communiqué de l’USGS.

Hankering for an in-depth look at the 4.5-billion-year-old history of Earth’s nearest neighbor? Well, the #USGS has just released the most detailed geologic map of the moon ever created. Start digging around & see what you can discover. https://t.co/Tel2GgoIzo pic.twitter.com/2QFscMItUY

