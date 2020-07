Esport : des drive-in seront bientôt installés dans quatre villes américaines

Un vrai coup d’arrêt. 2020 devait être la grande année de l’Esport mais les ambitions ont été largement revues à la baisse. Tandis que le secteur devait générer 1,1 milliards de dollars de revenus en 2020, le cabinet Newzoo penche désormais pour 973,9 millions de dollars. La principale raison qui explique ce ralentissement est l’arrêt des événements physiques induit par la pandémie de coronavirus.

Les responsables tentent de convaincre les sponsors d’investir dans les compétitions virtuelles mais ces derniers s’y refusent parfois. Beaucoup préfèrent en effet les rendez-vous dans les grandes enceintes qui génèrent une vraie ferveur. Une solution a peut-être été trouvée aux Etats-Unis où des arènes d’Esport sous format drive-in vont être déployées.

L’Esport se réinvente pour continuer de croître

Les villes de Louisville, Gettysburg, El Paso et Laredo ont été choisies pour accueillir ces nouveaux espaces qui rappellent à s’y méprendre l’expérience du cinéma en plein air. À l’origine de cette initiative, on retrouve Horizon Group Properties et la société d’analyse e-sport Harena Data. L’objectif est simple mais encore fallait-il y penser, ils souhaitent permettre aux spectateurs d’assister en toute sécurité à ces événements depuis leurs véhicules.

Interrogé par The Hollywood Reporter, Bill Dever, directeur de la stratégie de Harena Data, précise : «Nous sommes confiants dans notre capacité à orchestrer des tournois à grande échelle avec Horizon pour ramener la joie et le frisson des expériences de drive-in. Notre monde est aujourd’hui très changeant en ce qui concerne la communication et les interactions sociales, ce qui, selon nous, peut être utilisé pour créer d’incroyables événements Esport et encourager les Américains à travailler ensemble d’une façon différente. »

Si l’expérience s’avère concluante, nul doute qu’elle pourrait inspirer bien d’autres tentatives à l’échelle de la planète. L’Esport devrait d’ailleurs continuer de croître et Newzoo maintient des perspectives très optimistes en estimant des revenus globaux de 1,194 milliard de dollars pour l’année 2021.