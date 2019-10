Essential fait le teasing d’un nouveau smartphone à la forme étonnante

Un nouveau moyen de sortir du lot ? Essential, la marque fondée par Andy Rubin, le père du système d’exploitation Android (qui a quitté Google), prépare un nouveau smartphone. Si l’Essential PH-1 présenté en 2017 était l’un des premiers mobiles borderless sur le marché, avec ce nouveau modèle, la marque entend populariser un tout nouveau format.

Sur Twitter, Andy Rubin et le compte officiel de la marque Essential ont partagé des images de ce nouveau smartphone, dont le nom de code est Project GEM. En effet, l’appareil a une forme allongée, comme une télécommande de télévision. Sur l’un de ses tweets, Andy Rubin évoque une nouvelle interface, pour un format radicalement différent. Quant au compte d’Essential, celui-ci écrit : « Nous travaillons sur un nouvel appareil pour recadrer votre vision du mobile. Nous en sommes maintenant aux premiers essais avec notre équipe à l’extérieur du laboratoire. Au plaisir de partager plus dans un futur proche ! »

We've been working on a new device to reframe your perspective on mobile. It's now in early testing with our team outside the lab. Look forward to sharing more in the near future! #ProjectGEM pic.twitter.com/BnVy7yM2Kj

— Essential (@essential) October 9, 2019