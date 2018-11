Et le 1er smartphone à écran pliable du marché est… le FlexPai

Comme beaucoup nous nous attendions à ce que Samsung, Huawei ou encore LG soit le premier à dégainer le premier smartphone pliable du marché, finalement surgissant de nulle part, c’est un fabricant chinois presque inconnu dans nos contrées qui grille la priorité aux ténors du marché.

Un constructeur chinois lance le premier smartphone à écran pliable du marché

Le constructeur en question se nomme Royole et le smartphone FlexPai. La question que l’on se pose donc naturellement, c’est si ce smartphone vaut le détour en plus de la prouesse technologique ou si c’est une coquille vide, pour simplement s’octroyer le titre de premier mondial. En réalité, le FlexPai n’a pas vraiment à rougir et arbore de belles caractéristiques techniques.

On retrouve par exemple une dalle Amoled de 7,8 pouces au format 4:3, affichant 1 920 x 1 440 pixels. Niveau mensuration, le smartphone de Royole affiche: 190,35 x 134 x 7,8 mm, pour un poids de 320 grammes. Il embarque un processeur 8 cœurs, à savoir le Snapdragon 8150 (le digne successeur du Snapdragon 845). Le processeur sera épaulé par un GPU Adreno 640, 6 ou 8 Go de mémoire vive et 128, 256 ou 512 Go de stockage (extensible par MicroSD).

Le smartphone propose un double Slot SIM, un port USB Type-C, une batterie de 3 800 mAh et la recharge rapide. De plus, niveau photo, le FlexPai est aussi dans les critères du moment avec un double APN de 16 et 20 Mpx. Techniquement, on peut donc dire que Royole a proposé un smartphone à la hauteur de son innovation technologique, pour s’attaquer frontalement aux leaders du marché qui n’ont pas encore présenté leurs produits à écrans pliables ou flexibles, mais qui devraient être dans ce type de produits. Seul inconvénient, vous vous en doutez à la lecture des caractéristiques et de l’innovation de l’écran pliable, c’est le prix !

Il faudra en effet mettre la main au portefeuille, malgré le fait que cela soit un smartphone chinois normalement meilleur marché. Royole commercialise son FlexPai entre 1 139 à 1 646 € (en équivalence de monnaies). On n’imagine même pas dans ce cas, le tarif que proposera Samsung, LG ou Huawei. Une chose est certaine, on n’avait pas vu venir ce FlexPai et les leaders du marché non plus.